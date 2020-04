Nová nálož informací z World of Warcraft: Shadowlands klepe na dveře

Vybraní hráči budou moci otestovat zónu Bastion a k ní navázaný dungeon Necrotic Wake. Nový obsah se bude ve hře objevovat průběžně. Ředitel hry Ion Hazzikostas předpokládá, že koncem dubna přidají zónu Revendreth a nabídnou první pohled na Torghast a náhodně generovaný dungeon Tower of the Damned. Až přidají vše, hra se oficiálně přesune do testovací fáze beta. Postavy z alfa verze budou smazány a Blizzard rozešle citelně více pozvánek.



Co na testery v alfa verzi čeká? „Hráči všech dvanácti povolání okamžitě uvidí změny, které se týkají jejich dovedností, talentů a v některých případech i základních zdrojů,“ píše Hazzikostas.

V nadcházejících dnech se také dočkáme příspěvku na blogu, na němž tvůrci rozeberou filozofii všech povolání naznačenou na loňském Blizzconu a představí klíčové změny. Hazzikostas připomíná, že v posledních expanzích se hráčů ptali, která vyňatá kouzla a dovednosti jim chybí. Tentokrát by rádi slyšeli, zda nezašli až příliš daleko s tím, co do hry vrátili. „Možná, že je tu skupina lidí, která celou dobu nenáviděla Eyes of the Beast – kdo ví?“ vtipkuje Hazzikostas.

Rozhraní mapující přijaté úkoly by mělo lépe rozlišit ty hlavní od těch vedlejších. A dobrou zprávu má i pro fandy PvP, kteří se konečně dočkají návratu obchodníka, u nějž půjde za získané body Conquest nakupovat výbavu podle libosti.

Blizzard také blíže představil, co očekávat od tzv. Covenants. Pro připomenutí: v Shadowlands se vydáme do podsvětí. Když zemřete, vaše duše je podle vašich skutků poslána do jedné z mnoha říší. Hráči se na maximální (šedesáté) úrovni k jedné připojí. Celkem budou na výběr čtyři, přičemž ke každé se váže jedna univerzální (Signature) schopnost a jedna navázaná na povolání. Na přehled všech prozatím připravených se můžete podívat zde.

Nemusím si brát věšteckou kouli, abych mohl předpovědět, že Covenants budou asi nejproblematičtější částí datadisku. Každý Covenant sleduje vlastní příběh a je spjatý s end-game obsahem. Změnit ho sice půjde, ale snadné to nebude. Jenže hráči logicky tíhnou k tomu, vytřískat ze svojí postavy maximum. Nevyberou si tak motiv, který jim je nejblíže, ale který nejvíc nakopne jejich postavu.

Jenže co je jeden den silné, může být druhý den na nic. Tak už to v MMORPG chodí. Odhalená kouzla také působí, že se některá víc hodí ke konkrétním specializacím a zaměřením hráče. Samozřejmě jsme teprve na začátku, ale obava z toho, že člověk investuje mnoho času do něčeho, co se ukáže jako slabé, je na místě.



World of Warcraft: Shadowlands vyjde během letošního roku, přesné datum odhaleno prozatím nebylo.



World of Warcraft: Shadowlands – cinematic trailer: