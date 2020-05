OBRAZEM: Jaké je to v podsvětí? Hrajeme World of Warcraft: Shadowlands

, aktualizováno

Během letošního roku vyjde již osmá expanze MMORPG World of Warcraft. Tentokrát se vypravíme do podsvětí, abychom obnovili rovnováhu mezi životem a smrtí. Nám se podařilo získat přístup do alfa verze, omrkli jsme proto, co zatím World of Warcraft: Shadowlands nabízí.