World of Warcraft: Shadowlands vyjde 24. listopadu

Osmá expanze k MMORPG World of Warcraft nazvaná Shadowlands vyjde po mírném odkladu 23. listopadu, v Evropě pak o den podzěji. Pre-launch eventu se pak fandové dočkají už 10. listopadu. V Shadowlands se vypravíme do podsvětí, což je místo, kam zamíří všichni, kteří ve světě Warcraftu zemřou. Arbitr posoudí vaše skutky a podle toho vás pošle do jedné z říší, které jsou hlavním motivem expanze.