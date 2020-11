World of Warcraft: Shadowlands klepe na dveře, na co se připravit?

Shadowlands, nová expanze MMORPG World of Warcraft, je téměř tady. Ke spuštění dojde o půlnoci z pondělí 23. listopadu na úterý 24. listopadu a Blizzard při té příležitosti připravil „průvodce přežitím“, který připomene, co na hráče čeká. Při té příležitosti se můžete podívat i na launch cinematic “Beyond the Veil”.