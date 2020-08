World of Warcraft připomněl smrt Arthase, Shadowlands vyjde 27. října

Když ve světě Warcraftu zemřete, zamíříte do podsvětí. Tam arbitr posoudí vaše skutky a podle toho vás pošle do jedné z říší Shadowlands. A právě čtyři z nich, k nimž se budou moci hráči v nové expanzi přidat, představí animovaná série Shadowlands Afterlives.

První na řadě je Bastion, kam zamíří ty nejušlechtilejší duše. Jednou z nich je i paladin Uther Lightbringer, jeden z hrdinů světa Warcraftu, kterého zradil a zabil vlastní žák. Arthas. A vypořádat se s ním musí i po vstupu do podsvětí. Připomeneme si mimo jiné význačnou scénu z Wrath of the Lich King, a to z trochu jiného pohledu.

Jízdní řád filmečků je následující:

3. září – Maldraxxus

10. září - Ardenweald

17. září - Revendreth

Odhaleno bylo také datum vydání expanze Shadowlands, do podsvětí se vypravíme 27. října. Pokud chcete o hře vědět víc, připomínáme naše preview se základními informacemi a pak první dojmy z hraní.