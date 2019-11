Blizzard se omluvil a ukázal temné Diablo IV i Overwatch 2

Tentokrát se Blizzard na svátek Blizzcon, na němž prezentuje své hry, dobře připravil. Zahajovací ceremonii odstartoval projev prezidenta J. Allena Bracka, který si netypicky rozpustil vlasy. V podstatě okamžitě si začal sypat popel na hlavu ohledně zabanovaného hráče, který podpořil protesty v Hongkongu. Těžko říct, jak moc tím zmírní hněv komunity, nicméně odezva v sálu byla pozitivní.

Blizzard tentokrát věděl, co chtějí hráči vidět, a po odpočtu rovnou naskočil filmeček z Diabla IV. To se odehrává mnoho let po událostech trojky. Po krvavém rituálu se k životu probouzí Lilith, dcera Mephista.



Jednou z uměleckých vizí má být návrat k temnějšímu pojetí, což potvrdil nejenom filmeček, ale i následná ukázka přímo ze hry. Čtyřka by měla v tomto ohledu čerpat z legendárního druhého dílu a vrátí se ke kořenům. To znamená ke středověké estetice, temných rituálům, ponuré atmosféře a architektuře vycházející z gotiky.

Herní svět bude otevřený, probít se pěti připravovanými regiony půjde v libovolném pořadí. A co víc, chystají se různé public eventy, které na konkrétní místa nalákají v daný okamžik hráče. Kromě world bosse, což je dobře známý mechanismus z World of Warcraftu, se tentokrát počítá i s bitvami s ostatními hráči (PvP).

Hrát půjde i sólo, přičemž kobky mají být náhodně generované. Co se hratelných postav týče, Blizzard prozatím potvrdil a v akci ukázal barbara, kouzelnici a druida.

Ohledně mobilního Diabla Immortal nepadlo během zahajovací ceremonie ani slovo, ale na Blizzconu samozřejmě je. Návštěvníci mohou vyzkoušet Demon Huntera a novinkou jsou ultimátní ability u všech povolání. Více napoví nové video.

Slušný ohlas v sále vzbudilo oznámení nové expanze Shadowlands pro MMORPG World of Warcraft. Úvodní filmeček byl parádní. Vidíme v něm Sylvanas, kterak se vydává k citadele Icecrown, kde nakonec otevře bránu do podsvětí. Shadowlands je místo mezi světem živých a mrtvých. To je nakonec dobrá záminka, jak se opět setkat s některými legendárními postavami. Zmíněni byli Uther the Lightbringer a Kael’thas.

Gameplay video představilo nové zóny, přičemž hráči si zvolí jednu ze čtyř frakcí (Covenants - Kyrian, Night Fae, Venthyr a Necrolords), k nimž se váže vlastní kampaň, ale i schopnosti a bonusy. Změní se i levelovací systém. Pokud jste na maximální úrovni, v Shadowlands začnete na 50 a budete levelovat na 60.

Blizzard rovnou spustil předobjednávky a oznámil, že expanze vyjde nejpozději 31. prosince 2020. K dispozici jsou tři edice: základní za 40 dolarů (je tedy levnější), heroická za 60 dolarů s boostem pro jednu postavu a in-game bonusy a epická za 80 dolarů, která přidá další in-game bonusy a měsíc hraní. Všechny bonusy se okamžitě zpřístupní při předobjednávce.

Došlo i na očekávané oznámení nové expanze kartiček Hearthstone. Jmenuje se Descent of Dragons, jejím motivem jsou už podle názvu draci a vyjde 11. prosince. Nové klíčové slovo Invoke vylepšuje hrdinskou kartu Galakrond, kterou získají všichni zdarma (při startu expanze). Výraznější novinkou je nový režim Battlegrounds pro osm lidí, který se inspiruje žánrem autobattle. Beta začne 12. listopadu.

A konečně týmová střílečka Overwatch. Blizzard skutečně oznámil druhý díl, v němž se dá dohromady stará parta hrdinů, ale představí se i několik nových. Dvojka slibuje větší měřítko bitev, dynamické prostředí, ale i upravené vzhledy hrdinů.

Nové příběhové mise se budou hrát ve čtyřech, zatímco hrdinské mise umožní levelovat hrdiny a zpřístupní úpravy jejich schopností. Jádrem dvojky je však nový režim Push (bude v Quick Play, Competitive i Overwatch League), v němž se týmy snaží ovládnout robota uprostřed mapy.

A nejlepší nakonec, hráči nepřijdou o svůj postup ani získané skiny, ikony atd., vše půjde přenést. Nebo ještě jinak, Overwatch a Overwatch 2 zůstanou propojeni co se PvP bitev týče, což platí pro nové hrdiny i mapy. Otázkou tedy je, proč vlastně vzniká druhý díl. Každopádně na gameplay se můžete podívat zde.