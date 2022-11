Remake prvního Zaklínače bude hodně volný, nabídne i otevřený svět

Jsou různé způsoby, jak přistoupit k tvorbě remaku, a vývojáři chystaného remaku Zaklínače zvolili ten odvážnější. Původní hrou se totiž spíš nechají jen volně inspirovat a použijí její původní zápletku, co se však týče samotné herní náplně, zřejmě nezůstane kámen na kameni.

Původní Zaklínač nezestárnul dobře. Je ošklivý, koridorovitý a soubojový systém je dávno překonaný.

Lze tak usuzovat podle informace, že hra bude mít otevřený svět, zatímco jednička byla původně striktně koridorová a lineární. Taková zásadní změna bude mít obrovský dopad – na tempo vyprávění, rozvržení soubojů i množství vedlejších aktivit. Nezbývá, než doufat, že se Zaklínač nezmění v pouhé nahánění otazníčků po mapě, k čemuž místy inklinoval jinak parádní třetí díl.

Celkově lze však říct, že jde o správné rozhodnutí, protože hra za těch patnáct let od vydání nezestárla dobře a například minimální interaktivitu s okolím jsme v recenzi kritizovali už tehdy. Letošní remake The Last of Us pak ukázal, že pouhá nová grafika za opětovnou investici do stejné hry jednoduše nestojí.

Smutnou zprávou je, že celý projekt je teprve na začátku produkce, a proto si na něj budeme muset ještě několik let počkat. Tak snad nám do té doby společnost Netflix svojí Zaklínačovou nadprodukcí celou značku neznechutí.