Polská hra The Thaumaturge se bude odehrávat v Rusy okupované Varšavě

Polská herní scéna patří k naprosté světové špičce a není to jen kvůli kultovnímu Zaklínači. Spousta tamních vývojářů má totiž vyšší ambice, než jen dál ždímat úspěšnou frančízu, a tak se po nasbírání zkušeností trhla a dělá vlastní projekty. Studio Fool’s Theory tvořené veterány z CD Projektu ovšem v tomto ohledu zůstalo tak na půl cesty.

Po solidním RPG Seven: The Days Long Gone (naše recenze) dostalo příležitost udělat kompletní remake prvního Zaklínače. A nejen že má svolení notně se odchýlit od původní látky (viz náš článek), ještě má kapacity na to udělat si bokem menší projekt tvořený z čisté lásky.

Bude se jmenovat poněkud krkolomně The Thaumaturge a minimálně, co se týče dobového zasazení, půjde o naprostý originál. Hra se totiž bude odehrávat během roku 1905 v polské Varšavě, tou dobou ovšem uzurpované vojáky carského Ruska. Nečekejte ovšem dějepisný výlet ve stylu českých her od Charles Games (Attentat 1942, Svoboda 1945…), historické reálie totiž budou opepřeny mystickými prvky. Tady právě přichází ke slovu oni v názvu zmínění „divotvůrci“, kteří jediní dokážou vidět za oponu běžného světa a ovlivňovat lidské vědomí. Na první pohled hra připomíná geniální Disco Elysium, jen se tady bude i bojovat, a to na tahy.

Hra by měla vyjít ještě letos, pravděpodobně jen na PC.