Erotické kartičky by z remaku Zaklínače měly zmizet, myslí si jejich autor

Jakým jiným tématem bychom na BonusWebu měli odstartovat nový rok než Zaklínačem? Mám pocit, že žádné slovo jsem na své klávesnici loni nenapsal vícekrát než právě název tohoto polského fantasy, ze kterého televizní společnost Netflix udělala absolutní mainstream. Ponechme stranou, že kvůli odchodu herce Henryho Cavilla a upadající kvalitě jeho seriálového zpracování, se většina posledních příspěvků nesla spíše v negativním duchu – „Witcher“ je stále hit a tak se o něm bude zuřivě diskutovat i letos. A to i o chystaném remaku prvního dílu, od jehož vydání nás ještě dělí dlouhé roky…

Diskutujme: Vedl by si zaklínač Geralt malovanou databázi svých sexuálních partnerek?

Jeho autoři už se nechali slyšet, že rozhodně neplánují jen vzít původní hru a převést ji do moderní grafiky. Naopak, nebojí se radikálních změn a tak po vzoru kultovní trojky hodlají z jeho původně přísně lineární koridorové struktury udělat open world. Že by to neměla být jediná zásadní změna si myslí i jeden z autorů původního scénáře Karol Kowalczyk, který přiznal, že se v původní hře příliš nepodařily sexuální scény. Mají totiž podobu jakýchsi nepovinných miniquestů, za jejichž absolvování je hráč odměněn kartičkou svlečené nahotinky.

Kowalczyk si myslí, že tak vývojáři hráče nechtěně nutili snažit se „pochytat je všechny,“ jako by to byli Pokémoni. „Je skutečně velmi znepokojující, že vás hra tak trochu nutí stát se bezduchým sexuálním závislákem, abyste některé z kartiček získali. To se nám nepodařilo,“ řekl zkušený vývojář magazínu Time Extension. Nutno ovšem dodat, že už u CD Projektu nepracuje a na podobu remaku tak má nulový vliv. Přesto se dá předpokládat, že na jeho slova dojde a zmíněné kartičky v remaku skutečně nebudou.

Lidé občas zapomínají na to, že úroveň jejich sexuálního života nikoho jiného nezajímá.

Někteří v tom samozřejmě budou vidět další ústupek přehnané politické korektnosti dokládající úpadek západní civilizace, ve skutečnosti však půjde spíše o nápravu scenáristického selhání. Herní a ostatně i románový Geralt je sice zkušený svůdník (jeden z našich čtenářů mu jen v románové pentalogii spočítal devět „zářezů“), k opačnému pohlaví se ovšem vždy choval s respektem. Dělat z něj „lovce“ vesnických diskoték, pro kterého každý navázaný vztah končí vykonáním soulože, je degradující. Ano i sex na jednu noc má v životě lidském svojí roli, neměl by však nikdy mít formu trofeje, s kterou se následně člověk předvádí před kamarády.

Ale kdo ví, třeba vývojáři naopak budou chtít provokovat a kartičky nakonec ve hře zůstanou. Jakou formu sexuálních aktivit nakonec zvolí se letos určitě nedozvíme, vývoj hry je totiž stále ještě ve svých počátcích.