Výstřih nevadí, příliš upnuté prádlo ano. Twitch představil nová pravidla

Jednou z věcí, která streamery na platformě Twitch iritovala nejvíc, byla nejednotnost při posuzování „závadnosti“ obsahu. Zatímco někteří mohli před kamerou v klidu exhibovat bez spodního prádla, jiní dostali ban už jen za to, že se divákům ukázali v elastickém cvičebním úboru (o této problematice jsme psali podrobněji tady). Regule byly totiž napsány příliš obecně s tím, že streameři měli vystupovat v tom, v čem by se mohli pohybovat i po ulici nebo obchodním centru. Že to pro každého „cenzora“ znamenalo něco jiného, je samozřejmě nabíledni.

Streamerka Bridgette už v tomto spodním prádle vystupovat nemůže, nemá totiž zakryté hýždě.

Oproti tomu nová sada pravidel, která vešla v platnost v úterý 7. dubna, je velice detailní a do budoucna by měla většině nedorozumění zabránit.

Takže co se smí a nesmí? Hloubka výstřihů není ničím omezena, pokud ovšem zůstanou zakryté bradavky. Tato podmínka se však týká jen streamerů, kteří vystupují jako ženy (those who present as women), mužské bradavky jsou tedy zřejmě v pohodě.

Přísně zakázáno je ukazovat genitálie i jejich obrysy, stejně tak na diváky už nikdo nesmí vystrčit holý zadek. Oblast od boků po spodek hýždí je pro diváky prostě tabu a streameři ji musí zakrývat v každém případě a to neprůhledným materiálem.

Existují však i výjimky, nad kterými v závislosti na kontextu cenzoři přivřou oko. Týká se to například streamerů, kteří vysílají z pláže nějaké živé události, kde nemohou ovlivnit chování okolních lidí. Stejně tak mají výjimku kojící matky či umělci, kteří kreslí na nahá těla.

Dá se předpokládat, že praxe ukáže ještě nějaké další třecí plochy, nemělo by však už docházet k situacím zmíněným v úvodu článku. Zjednodušeně řečeno navzdory jejich popularitě přenechává Twitch erotické streamy konkurenčním pornoserverům a chce se i nadále profilovat jako platforma pro celou rodinu.