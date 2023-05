Zelda láme rekordy. Výtečná hodnocení doprovázejí fenomenální prodeje

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je podle agregátorů hodnocení nejlépe hodnocená letošní hra. Tím ovšem různá nej teprve začínají. Za pouhé tři dny po uvedení na trh se prodalo přes 10 milionů kopií celosvětově, z toho čtyři miliony v Americe. Na tomto území je to nejrychleji prodávaná hra nejenom na Switch, ale i na jakoukoliv jinou konzoli od Nintenda.

„Mnoho hráčů se vrací do Hyrule plného nových záhad a možností a po rekordním uvedení hry The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom pro Nintendo Switch se nemůžeme dočkat, až uvidíme, co ve hře vytvoří a jaké příběhy budou sdílet dál,“ uvedl Devon Pritchard, výkonný viceprezident pro prodej, marketing a komunikaci Nintendo of America.

Naráží tak na nové schopnosti, které hráčům umožňují vytvářet nečekané a zároveň funkční kreace, například funkčního mecha.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom navazuje na šest let starý díl Breath of the Wild, který položil základy pro nový formát otevřeného světa, kterého se bude nyní značka držet, prozradil producent Eiji Aonuma.

„Tears of the Kingdom je v mnohém lepší než předchůdce a pokud máte Switch, nedívejte se už na žádná videa ani rozbory a užijte si to. Je to další kousek do výkladní skříně Nintenda,“ píšeme v recenzi na Bonuswebu.