RECENZE: Super Mario Bros. ve filmu jsou naprosto neuvěřitelná záležitost

Tohle je zkrátka film pro nás hráče (Maria). Popravdě řečeno jsem na projekci nevěřícně zíral na to, co vidím. Tvůrci vzali všechny možné hry s postavičkami od Nintenda a jejich nejvýraznější prvky a herní mechanismy převedli a pospojovali do, řekněme, realističtější filmové podoby. Je to stoprocentní nerdovina. A neskutečně mě to bavilo.

Neviděl jsem asi žádný jiný film, který by byl tak napěchován různými referencemi na hry a easter eggy. A to jsem jich na první zhlédnutí určitě spoustu přehlédl. Neuvěřitelný fanouškovský servis. Drobnou výhodu mají ti, kteří vyrůstali na ikonických herních konzolích NES a SNES – v Česku jich bude o poznání méně než ve světě, protože Nintendo zde nemá tradici. Jenže tvůrci to udělali chytře, takže nejvýraznější jsou odkazy na moderní hry, které známe ze Switche.

Uniknou vám nenápadné reference na Jumpmana a Punch-Out? Nevadí, tak vás doslova přejedou Mario Kart, které se odkazují na známou trať Rainbow Road a obsahují i filmové zpracování obrazovky, na níž si hráči volí vozítko, kola a kluzák. Jsou zde samozřejmě bedny se známými power-upy a u pasáže s opičáky kongy jsem si říkal, že bychom si už zasloužili další hru z této série. Víc už toho neprozradím. Nadšený jsem také z ozvučení. Hra kombinuje známé herní melodie s vypalovačkami z osmdesátek.

Když nastupuje padouch Bowser, v určitý moment uslyšíte temnou melodii stejně jako v přídavku Bowser’s Fury pro Super Mario 3D World. V osmdesátkách ovšem vznikl i Mario a na tato léta se vtipně odkazuje i reklama obou bratrů instalatérů.

The Super Mario Bros. Movie 90 % Spojené státy americké / Japonsko, 2023, 92 min Režie: Aaron Horvath, Michael Jelenic Scénář: Matthew Fogel Hrají: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day

Tím se dostáváme k zápletce a příběhu, které jsou z pohledu filmového diváka tenčí než Paper Mario. Jsou na úrovni klasické videohry s Mariem, předvídatelné a bez jakéhokoliv překvapení. Pokud bych si odmyslel všechny herní reálie, je to klasický příběh o neopětované lásce, kterou si zamilovaný chce následně vynutit silou. Ale pro seznámení se světem Nintenda poslouží skvěle.

Potvrdila se domněnka, že film bude zpracován ve stylu žánru isekai, v němž jsou hrdinové přeneseni do jiného světa. Snímek začíná útokem padoucha Bowsera na království tučňáků. Střih. Přesouváme se do New Yorku, v němž se snaží dva bratři, Mario a Luigi, prosadit jako instalatéři. Své veškeré úspory investují do natočení reklamy, podporu zbytku rodiny ovšem moc nemají. Ani se jim nedaří. A pak přijde první zakázka, která spustí lavinu dalších událostí.

Dopadne to tak, že oba bratři jsou přeneseni (jak jinak než skrze potrubí) na neznámé místo, Houbové království. Bowser se svojí armádou se blíží. Luigi se mezitím ztratí. Mario tak spojí síly s princeznou Peach a společně se vydají zabránit katastrofě. Ano, je to jednoduchá zápletka na úrovni videohry, která nemá šanci uspokojit náročného diváka. Ale tempo je dobré, žádné velké moralizování se nekoná a v podstatě všechny postavy se chovají naprosto logicky.

Film je hodně věrný předlohám, kromě jedné. Princezna Peach už není ta dáma v nesnázích, která jen čeká, až bude zachráněna, ale přiloží ruku k dílu. Posun je přirozený a vyplývá z kontextu, není to něco tlačeného na sílu. Jestli je Chris Pratt jako Mario povedený, nevím, protože jsem viděl dabovanou verzi. To mě ovšem mrzí kvůli jiné postavě. Bowsera totiž dabuje Jack Black. A jeho zpívaná sóla v doprovodu na piano bych chtěl slyšet v originále.

Hned po premiéře jsme se ptal, co na film asi řeknou nehráči. Teď už to vím. Na Rotten Tomatoes dostává od profesionálních kritiků docela naloženo. Myslím si, že kdyby film hodnotili kolegové z Kultury, tak dají tak 40 procent. Pokud ovšem máte rádi vy nebo vaše děti hry s Mariem, nemusíte se ničeho obávat. Tohle je film hlavně pro vás. Na film se chystám ještě s rodinou a těším se, že objevím další odkazy, které jsem předtím přehlédl.