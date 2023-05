Zelda: Tears of the Kingdom je nejlépe hodnocená letošní hra

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom je od 12. května oficiálně v prodeji a podle agregátorů Metacritic a Opencritic je to nejlépe hodnocená letošní hra. Průměrné hodnocení z téměř sta recenzí na Metacritic je 96 procent, u Opencritic je průměr 97 procent.

„Tears of the Kingdom je v mnohém lepší než předchůdce a pokud máte Switch, nedívejte se už na žádná videa ani rozbory a užijte si to. Je to další kousek do výkladní skříně Nintenda,“ napsal jsem v recenzi na Bonuswebu. Dlužno ovšem dodat, že komu se nelíbí předchozí Breath of the Wild, zalíbení v Tears of the Kingdom zcela jistě nenalezne.