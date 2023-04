Zk*****á noční můra. Kultovní propadák Super Mario Bros. nenáviděli i herci

Super Mario Bros. ve filmu je naprosto parádní biják, na který byste měli i vy vyrazit, pokud jste to ještě neudělali (přečtěte si naši recenzi). Jako hráče nás nesmírně těší, že už nyní se postaral o rekord v návštěvnosti. Jak je vidět, společně s dalšími snímky jako Ježkem Sonicem, jeho druhým dílem a Detektivem Pikachu ukazuje, že spojení filmová adaptace a zaměření na děti, potažmo celou rodinu funguje parádně.

Nyní se ovšem vrátíme zpátky v čase o celé tři dekády, kdy do kin dorazil úplně první hraný (hollywoodský) film podle videohry. Ano, teď budeme vzpomínat na Super Mario Bros. z roku 1993, kteří někteří z nás měli to „štěstí“ vidět v kinech, ale většina ho zhlédla až na VHS. Mimochodem, kdybyste měli originální videokazetu od společnosti Attack ve větší bílé krabičce a oželeli byste ji, můžete si přivydělat nějakou tu tisícovku. Jde o relativně sběratelsky cenný předmět.

Třicet let starý snímek vznikl v době, kdy filmaři neměli ani potuchu o tom, jak má filmová adaptace videohry vypadat. Je vlastně zázrak, že o dva roky později byl do kin uveden Mortal Kombat od Paula W. S. Andersona, který je dodnes na svém písečku neporažený.

Super Mario Bros. má být podle Variety prequelem k videohře pro NES z roku 1985. Možná to tak je, možná ne a upřímně je to docela buřt. Film začíná animovanou sekvencí, v níž je vysvětleno, že Zemi před mnoha miliony let obývali dinosauři, než do ní narazil meteorit. Ten dopadl přesně na Manhattan a velkým třeskem pak vznikla alternativní dimenze, v níž se inteligentní tvorové nevyvinuli z opic, ale právě z dinosaurů. Wow a WTF zároveň. Co to má společného s Mariem? Divák pak sleduje osudy pro hráče moc dobře známé bratrské dvojice. Zde se jmenují Mario Mario a Luigi Mario. Au. Alespoň, že jsou stále instalatéři.

Herci natáčení nenáviděli

Co však nemůžeme snímku upřít, je vcelku povedený casting. Maria ztvárňuje ceněný herec Bob Hoskins (Falešná hra s králíkem Rogerem), budiž mu země lehká. Jeho knírek je klasa! Luigiho pak talentovaný John Leguizamo (Tři muži v negližé), který bojkotuje nový a o několik tříd lepší film kvůli nezastoupení Latinoameričanů do rolí dabérů. Zapomenout nemůžeme ani na Dennise Hoppera (Bezstarostná jízda), pro snímek příliš kvalifikovaného, v roli prezidenta Koopy (dnešní Bowser) a jeho směšný účes. I on už je v hereckém nebi.

Všichni zúčastněni se při natáčení trápili a výsledný film nenáviděli. A dodnes na něj nadávají, pokud jsou stále naživu. „Celá ta zkušenost byla noční můra. Režíroval to manželský pár, jehož arogance byla zaměněna za talent. Po mnoha týdnech jim jejich vlastní agent řekl, ať vypadnou z placu! Zk*****á noční můra. Za****í idioti,“ řekl samotný Hoskins před lety listu The Guardian. Proslýchá se, že společně s Leguizamem se při natáčení nalévali v zákulisí whisky, aby tu hrůzu přežili. Věřili bychom tomu.

Největší legrace na celém filmu je, že má opravdu pramálo společného s předlohou. V podstatě skoro nic. Ještě větší legrace je, jak jsou ztvárněny některé postavy oproti videohře. Ryba Big Betha je zde sympatická baculatá černoška v latexovém sado maso kostýmku, která pracuje jako vyhazovačka. Vtipně je ztvárnila herečka Francesca P. Robertsová. Velká Bertha ve filmu dokonce na chvíli podlehne zadanému Mariovi, který s ní při tanci flirtuje. Muhehehe.

Goombové zase nejsou chodící houby, ale dinosauří lidé. A pořádně děsiví. I když mají mohutná těla, jejich hlavy jsou až groteskně malé. Proč? Hm. Docela hororové pojetí. Yoshi je zde rádoby ochočené a týrané mládě, které vzhledem připomíná raptory z Spielbergova Jurského parku. O Hopperově Koopovi s nagelovaným blonďatým hárem netřeba znova mluvit. Řada věcí je zde zpracována hodně úsměvně.

Dystopický Mario

Například škodolibá kulka Bullet Bill nebo chodící bomba Bob-omb. Neuvěřitelné skákací schopnosti Maria a Lugiho jsou vysvětleny speciálními botami. Však se na film podívejte sami. I když je to kravina, stojí za zhlédnutí. Vážně. Jak už jsme psali, je to součást historie a kousek, který by měl každý správný hráč i milovník filmů vidět. Pro část naší redakce se navíc jedná o nostalgické guilty pleasure.

Dodnes navíc žasneme nad dystopickým ztvárněním Dinohattanu. Zní to jako rouhání, ale nelze popřít, že připomíná Los Angeles z kultovního sci-fi Ridleyho Scotta Blade Runner. No fakt. Rozuzlení zápletky s houbou pokrývající město je taktéž docela hororové. Super Mario Bros. z roku 1993 je prostě neskutečný bizár. Za nekvalitou filmu stojí mnoho faktorů, od neustále se měnícího scénáře, přes naštvané herce, až po problémovou manželskou dvojici režisérů Rockyho Mortona a Annabel Jankelové.

Prý s ní bylo hodně obtížné spolupracovat a sám Hoskins manžele nazval arogantními. Rozpočet filmu se kvůli tvůrčím neshodám, neustále přepisovaném scénáři i drahým maskám a speciálním efektům vyšplhal na tehdy nesmyslných 48 milionů dolarů. Z kin se vrátilo necelých 39 milionů, takže šlo o naprostý propadák, na kterém prodělali filmaři gatě.

Kvůli tomuto neúspěchu a nekvalitám snímku se Nintendo rozhodlo stáhnout práva na filmové zpracování, která si střežilo až do natočení aktuálního megahitu, který můžete vidět v kinech. Japonští šéfové evidentně věděli, co dělají. My máme tuto hrůzu stále svým způsobem rádi. A pořád drží cenné prvenství. O rok později do kin dorazily snímky Double Dragon a Street Fighter, což jsou taktéž pořádné ptákoviny. Z prvního dobrodružství instalatérských bratrů se tak stal navždy nezapomenutelný propadák.

P.S. V roce 2021 překvapivě fanoušci rozšířili o smazané scény a vznikl tzv. The Morton-Jankel Cut.

Hodnocení: 20 %