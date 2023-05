Super Mario Bros. ve filmu vstoupil do klubu miliardářů. Letos je první

Super Mario Bros. ve filmu je první letošní film, kterému se podařilo utržit miliardu dolarů. Rozpad je následující: 490 milionů dolarů připadá na Severní Ameriku a 532 milionů na zbytek světa.

Loni se miliardovou hranici povedlo překonat trojici snímků: Jurský svět: Nadvláda, Top Gun: Maverick a zdaleka nejlépe si vedl Avatar: The Way of Water.

Super Mario Bros. ve filmu trhal rekordy už pár dní po svém uvedení: připsal si nejlepší start v historii animáků, je to nejúspěšnější projekt od Illumination a také nejvýdělečnější snímek podle videohry.

Rozpočet byl přitom zhruba 100 milionů dolarů. Snímek ovšem necílí jen na děti, ohromným množstvím více či méně skrytých odkazů oslavuje čtyřicet let videoher s Mariem a hlavně jeho fanoušky, které má na prvním místě.

„Popravdě řečeno jsem na projekci nevěřícně zíral na to, co vidím. Tvůrci vzali všechny možné hry s postavičkami od Nintenda a jejich nejvýraznější prvky a herní mechanismy převedli a pospojovali do, řekněme, realističtější filmové podoby. Je to stoprocentní nerdovina. A neskutečně mě to bavilo,“ napsal jsem v recenzi na Bonuswebu a udělil 90 procent.