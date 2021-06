RECENZE: Mario Golf: Super Rush vás možná nadchne pro sport

Základ hry se nijak neliší od skutečného golfu. Cílem je zkrátka dopravit míček do jamky na co nejmenší počet odpalů. Hra používá různé golfové termíny, jako třeba par, což je optimální počet ran, jimiž byste měli dostat míček do jamky. Když zahlásí birdie, postavička se začne radovat, protože jste to zvládli o úder lépe, zatímco při bogey bude smutná, protože váš výsledek je o odpal horší, než by měl.

Hra obsahuje i slovníček, ale nemusíte se bát: je přístupná i pro naprosté golfové amatéry, jako jsem třeba já, a obsahuje několik akčních vychytávek, s nimiž se v běžném golfu nesetkáte. Záleží samozřejmě na nastavení a režimech, k jakému pojetí inklinujete.

Po zhlédnutí opravdu parádního intra se objevíte v menu, které vás navede k průvodci, výzvám, pod položkou Play Golf se skrývá několik režimů včetně síťové hry a konečně je tu i Golf Adventure, tedy příběhový režim. Tím bych doporučoval začít. Je to taková „škola hrou“ s vývojem postavy ve stylu RPG. Bohužel si v něm nelze zvolit žádnou z postaviček od Nintenda, jako je Mario či Yoshi, ale musíte ho absolvovat s avatarem Mii.

Hra vás během několika hodin postupně naučí všechny herní fígle a zároveň si vás hned pěkně otestuje. Budete hrát na čas, omezený počet odpalů, potýkat se s počasím, rozbíjet překážky super odpalem a podobně. Naučíte se vybírat správné hole pro každou situaci, brát v potaz povětrnostní podmínky, kopečky atd., a všechno si to můžete kdykoli znovu připomenout v průvodci. Pravděpodobně se občas také navztekáte, například když výzvu nesplníte o jediný odpal.

Golf Adventure je přímočará záležitost, v níž si postupně projdete všech šest tematických světů, čímž si je odemknete i pro další režimy. Ačkoli se tento režim zpočátku tváří jako hra na hrdiny, v níž se procházíte v herním světě, nic světoborného nečekejte. Zkrátka jen v poměrně drobných oblastech chodíte za šipkou a plníte jednu výzvu za druhou.

Navázané RPG prvky ovšem fungují celkem dobře. Kromě oblečků, které pomohou vylepšit nějaký herní prvek, je to především získávání zkušeností a přerozdělování bodů do jedné z pěti oblastí, jako je například síla odpalu či rychlost běhu. Takže i když se vám něco nepodaří a musíte hrát znovu, aspoň získáte zkušenosti. A rázem se třeba jediným odpalem dostanete na místo, k němuž byste dřív potřebovali dva. Viditelný je i rychlejší pohyb a lepší výdrž při běhu, takže máte pocit, že se zlepšujete.

Přesto si myslím, že si Golf Adventure zasloužil o trochu víc péče. V některých momentech, jako jsou třeba přechody po otevření dveří, si tvůrci ušetřili práci. Vyloženě mi zde chybí nějaké drobné detaily navíc, jen tak pro pobavení, kterými jsou hry od Nintenda pověstné. Také rozhovory mohly být o něco zábavnější. Mario Tennis Aces byl v tomto zkrátka lepší.

Naopak pocit z odpalování míčků je perfektní, stejně jako ovládání. Základem je opět indikátor v podobě lišty, která je oproti Mario Golf: World Tour umístěna vertikálně. Odpal je minihra na postřeh, kdy se snažíte trefit požadovanou pozici na liště ve správný čas. Posléze určujete analogovou páčkou rotaci. V potaz musíte brát i riziko přesnosti vyjádřené „pahorkem“ u lišty a samozřejmě i sílu a směr větru.

Zábavnější samozřejmě je hrát ve více lidech. Kromě online hry se lze vyřádit i u jedné obrazovky, a to dvěma způsoby. Pokud se budete střídat, tak můžete hrát až ve čtyřech. Pokud ovšem chcete, aby hra trochu odsýpala, je tu možnost hrát zároveň, ale maximálně ve dvou. Možnost hrát zároveň každopádně oceníte při hře proti počítačem řízeným soupeřům. Standardní golf se hraje buď na rány nebo body. V režimu Speed Golf záleží na rychlosti, přičemž každý odpal přidá třicet sekund a hraje se buď na nejvyšší skóre, nebo nejlepší čas.

Pro akčněji naladěné golfisty je Battle Golf, v němž v aréně hrají všichni naráz a samozřejmě si škodí. Vyhrává ten, kdo jako první získá tři jamky. Tady nejenom najdou využití speciální schopnosti všech postav, ale po ploše jsou i různé boosty či překážky. Na výběr je jednoduchý terén nebo komplexnější, v němž hraje větší roli technika.

Pokud se chcete s kamarády hned pobavit, Battle Golf s jednoduchým režimem a zapnutým rushem je jasná volba. Mimochodem, hrát nemusíte jen na tlačítkách, ale i pomocí pohybového ovládání, kdy pomocí Joy-Conu naznačujete odpaly. To je fajn, ale spíš právě v situacích, kdy hrajete ve víc lidech, sám jsem přece jen preferoval klasické ovládání.

Mario Golf: Super Rush je povedená hra, která pobaví i ty, které golf nezajímá. Na druhou stranu mi přijde, že pro mladší děti není – nenechte se zmást postavičkami, tato hra vám neodpustí nic. Škoda, že tvůrci trochu víc nevyšperkovali příběhový režim a samozřejmě je nasnadě, že i hřišť mohlo být víc. Nintendo už ovšem v nedávném Directu potvrdilo, že se chystá bezplatný obsah po vydání v podobě nových postav a ukázalo i hřiště na motivy New Donk City ze Super Mario Odyssey. Fandové Mario Golfu váhat nemusejí. Ostatně moc dalších možností stejně není, další díl může klidně vyjít až za deset let.