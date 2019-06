RECENZE: Super Mario Maker 2 je téměř nekonečná zásobárna nových úrovní

Nejeden fanda si přál, aby Super Mario Maker vyšel v nějaké upravené podobě i na Switch. A čekání stálo za to. Namísto deluxe verze, tedy mírně upravené hry z Wii U, jsme se dočkali rovnou druhého dílu. Základ je podle očekávání stejný, nicméně množství nabalených novinek dvojku v názvu ospravedlňuje. Minimálně je toho víc než v deluxe verzích, jak je pojímá Nintendo.



Super Mario Maker 2 přitom není jen nástroj k vytváření vlastních 2D hopsaček s Mariem a jeho kamarády. Kromě toho opět obsahuje sadu předem připravených úrovní přímo od Nintenda a online část, která skýtá téměř nekonečné možnosti nového obsahu. Jednička je se čtyřmi miliony prodanými kusy sedmá nejprodávanější hra na Wii U, lze tedy očekávat, že na Switchi se dostane ještě k více lidem. A to znamená potenciálně i více kvalitních úrovní přímo od hráčů.

Super Mario Maker 2

Začněme příběhovým režimem, kvůli kterému si Super Mario Maker 2 sice pravděpodobně nekoupíte, na druhou stranu vám ukáže, co všechno je možné v editoru vytvořit (až na pár drobností). Příběhové omáčka se týká hradu princezny Peach, který celkem vtipně zmizel. Na Mariovi tak je, aby ho opět postavil.

Přijímá tedy různé úkoly, za jejichž splnění získává peníze. A za peníze už se staví. Úkoly spočívají v tom, že proskáčete různé úrovně, přičemž ještě před startem vidíte jejich náročnost. Pokud byste se chvíli trápili, přispěchá na pomoc Luigi s pomocnými předměty. A mimochodem, počítají se i mince sesbírané během úrovně, takže není třeba plnit všechny úkoly.

Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2

Kromě toho je to inspirace pro všechny, kteří se chtějí pustit v editoru do vytváření vlastních úrovní. Jasně, jsou zde podrobné video tutorialy, které nejenom vysvětlí herní prvky, ale i filozofii hopsaček jako takovou, aby to byla pro hráče zábava. Jenže nakonec není nad to, když to vidíte všechno poskládané pěkně v akci.

Postavte si vlastní hopsačku

Tím se dostáváme k tomu hlavnímu, a to vlastnímu nástroji. Kdo hrál verzi na Wii U nebo 3DS, bude se cítit jako doma, byť k několika úpravám došlo. Důležitější jsou ovšem nové prvky a možnosti, jak vytvářet ještě zajímavější úrovně.

Super Mario Maker 2

Ovládání funguje drag & drop, jednoduše tedy umísťujete objekty na pracovní plochu. V levé části jsou na výběr motivy. Známé světy prošly úpravami, zatímco nový, okamžitě dostupný je Super Mario 3D World. Ačkoliv by název sváděl k tomu, že jde o stavění ve 3D, není tomu tak, herně zůstáváme u 2D. A tento svět také není kompatibilní s předchozími světy. Jedním z nepřátel je zde například Koopa Troopa v autě, takže vám nic nebrání připravit úroveň, kterou prosvištíte na čtyřech kolech.

Levá část pracovní plochy dále obsahuje volitelný časovač, volby autoscrollu (nejenom zleva doprava, ale i nahoru a dolů), podmínky dokončení úrovně (bez zranění, sebraní určitého počtu mincí…), volbu prostředí (obloha, dům s duchy, písek, sníh…), hlavní postavičky či možné stavění v kooperaci (hraní ve dvou u jedné konzole). Dolní tlačítko play okamžitě spustí úroveň na pozici, kde se právě nacházíte, takže je možné testovat jen fragmenty úrovně.

Super Mario Maker 2

Pravá strana obsahuje ikonku rakety pro smazání všech, psa pro krok zpět, dále jednotlivé mazání, ukládání a nahrávání a vstup do menu. V horní liště vidíme používané nástroje, přičemž ty oblíbené si lze uzamknout. Skrze lupu v pravém horním rohu si vyhledáte dostupné objekty, jakou jsou terén, nepřátelé, přepínač a podobně. Nabídka je nově řešena přes kruhová menu, kdy tlačítka L a R slouží pro pohyb v rámci kategorie a ZL a ZR mezi kategoriemi. Je to rychlé a elegantní řešení.

Jednoduchou úroveň dáte dohromady za dvě minuty. Stačí propojit start s cílem pomocí terénu, přidat pár plošinek, nepřátel a je to. Jenže bude taková úroveň někoho bavit? Spíše ne (byť nechci nikoho podceňovat, počítají se hlavně dobré nápady). Je na vás, zda zvolíte nějakou tradiční úroveň, pokusíte se o rychlý runner, zkusíte zaujmout pomocí logických hádanek nebo Mario variantou na podžánr bullet hell. Hra vám všechno umožní.

Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2

Nově jsou zde šikmé plochy, rozzlobené slunce, vertikální úrovně, velká mince, takže nejenže je tu všechno z jedničky (dobře, Mystery Mushroom chybí), ale na skvělý základ se nabalila další spousta věcí.

Hurá do onlinu

Posledním pilířem je online část (Course World), k níž je mimochodem potřeba aktivní předplatné Switch Online, a to bez výjimek (bez něj nestáhnete ani úrovně od ostatních). Právě zde můžete nejenom sdílet své výtvory, ale také hrát ty od ostatních hráčů.

Vystupujete zde pod svým Mii, což je avatar, kterého si poskládáte pomocí voleb obličeje, očí atd. Postupně si hraním a vytvářením zpřístupňujete různé oblečení. Když něco vytvoříte, dáte nějaké úrovni lajk, či ji okomentujete, ostatní uvidí právě vaše Mii. K dispozici je hraní po síti, nekonečná výzva (něco jako 100-Mario Challenge), žebříčky a samozřejmě jednotlivé úrovně ostatních hráčů.

Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2

Když se vlastní výtvor rozhodnete poslat mezi lidi, je třeba, abyste ho nejprve sami dohráli. Tím je zaručeno, že každou úroveň lze dokončit. Level dále opatříte nadpisem, krátkým popisem a štítky (například Speedrun, Auto-scroll, Puzzle-solving), což ostatním usnadní orientaci a hledání. U všech úrovní se lze následně podívat na to, kolik procent hráčů ji dokončilo, kdo byl nejrychlejší a komentáře.

Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2

Důležité je také ID úrovně, známí tvůrci či youtubeři tak mohou snadno dostat svá díla mezi lidi. A protože recenzování probíhalo na separátních serverech, až se začne hra prodávat, odstartují všichni ze stejné startovní čáry.

Už zde, v malém okruhu hráčů, byla k zahrání řada špičkových, promyšlených úrovní. Takže až se hra dostane mezi lidi, máme se na co těšit. Ty nejlepší pak vynese komunita pomocí lajků do popředí. Mám pocit, že hráči mají tendenci být trochu zákeřnější a pouštějí se do vytváření až extrémně složitých kreací. Celkově si ovšem každý přijde na své.

Super Mario Maker 2 Super Mario Maker 2

Super Mario Maker 2 se povedl a patří k naprosté špičce. Je to sázka na jistotu. Nepřichází sice s něčím extra revolučním, chybí wow efekt, ale na to, co funguje, nabaluje další tunu věcí. Řadí se tak mezi hry, které mají ambice bavit déle než jeden víkend. U dětí navíc podpoří kreativitu a něco se naučí.

P.S.: Co se týče kritizované nemožnosti hrát online multiplayer s přáteli, Nintendo přislíbilo, že to umožní v rámci připravované aktualizace někdy po vydání.