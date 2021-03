Počet hráčů The Division 2 překročil 40 milionů, chystá se nový obsah

Ať už je Ubisoft jakýkoli, jedna věc se mu musí nechat. Své hry, které nejsou při startu úspěšné tak, jak předpokládal, nenechává padnout. Jednou z nich je i povedený looter shooter The Division 2 z března 2019.

The Division 2 v číslech

Nebyl to sice takový komerční propadák jako Ghost Recon Breakpoint, nicméně když váš šéf po půl roce od vydání řekne, že jste „ne zcela naplnili očekávání“, hitovka to také není. Ostatně The Division 2 nebyl zmíněn ani v poslední finanční zprávě, která se týkala rekordních výsledků Ubisoftu, zatímco kousky Far Cry 5 či The Crew 2 jako příklad funkčního back catalogu ano.

Ubisoft nad The Division přesto nezlomil hůl. Série během loňského roku dosáhla mety 40 milionů unikátních hráčů. Když loni v březnu vyšel přídavek Warlords of New York, připsal si druhý díl nejvyšší měsíční počet aktivních uživatelů.

Na novém obsahu pracují veteráni z Ubisoft Massive, konkrétně producent Adrian Trasca a kreativní ředitel Yannick Banchereau. Vypomáhat jim bude rumunský Ubisoft Bucharest.

Co můžeme očekávat? Předně zbrusu nový režim. Spolu sním se dočkáme i dalších způsobů, jak levelovat. Tvůrci chtějí zapracovat i na tom, aby více buildů u postav bylo použitelných. Tento obsah je ovšem teprve v rané fázi vývoje a vydání máme očekávat nejdříve koncem letošního roku. Co se týče páté sezony, půjde o re-run první sezony. To není úplně ideální, na druhou stranu, řada lidí se domnívala, že čtvrtá sezona byla poslední.