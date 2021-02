Assassin's Creed Valhalla zajistil Ubisoftu nejlepší čtvrtletí v historii

Ubisoft ve svém třetím fiskálním čtvrtletí vykázal tržby ve výši 1,2 miliardy dolarů. Překonal vytyčený cíl a více než zdvojnásobil tržby v porovnání se srovnatelným obdobím před rokem.

Můžete mít otevřených světů od Ubisoftu po krk, ale výsledky mluví jasně. Assassin’s Creed Valhalla vydělal za tři měsíce víc peněz něž kterýkoliv jiný díl k 31. prosinci 2020. Z dřívějška víme, že si hra připsala nejlepší startovní prodeje na PC v historii Ubisoftu. Nově jsme se dozvěděli, že je to druhá nejprodávanější hra na next-gen konzolích (PlayStation 5 a Xbox Series X/S).

Není to ovšem jen Assassin’s Creed. Ubisoft si pochvaluje také dystopický Watch Dogs: Legion (čtvrtá nejprodávanější hra na next-gen konzolích), odlehčený Immortals Fenyx Rising a taneční Just Dance 2021.

Dařilo se i starším hrám (back catalog), jmenovitě kouskům Brawlhalla, Mario + Rabbids Kingdom Battle, Far Cry 5, The Crew 2, Anno 1800 a Tom Clancy’s Rainbow Six Siege. Zpráva naopak vůbec nezmiňuje

The Division 2 či Ghost Recon Breakpoint.

„Naše strategie nese ovoce. Dosáhli jsme s přehledem nejsilnějšího čtvrtletí v historii Ubisoftu, a to díky kvalitním novinkám a hloubce našeho katalogu,“ řekl Yves Guillemot, CEO Ubisoftu. Finanční zpráva je k nahlédnutí zde.