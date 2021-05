Postapokalyptický The Division rozšíří film, free 2 play hra a mobilní verze

Ubisoft slibuje, že se bude The Division 2 i nadále věnovat, je však zřejmé, že své aktivity soustředí na nové projekty z tohoto postapokalyptického univerza.

V první řadě pracuje na Tom Clancy’s The Division Heartland, což bude nová free 2 play hra. Má ji pod taktovkou studio Red Storm Entertainment, které se značce Tom Clancy věnuje od roku 1997. Heartland je samostatná hra, která nevyžaduje znalosti původních dílů, přesto má „poskytnou zcela nový pohled na známe univerzum v novém prostředí“. Vyjít by měla letos, nebo příští rok na PC, konzole a v cloudu.

The Division The Division 2

Značka The Division se také poprvé podívá na mobilní telefony, čímž „se přiblíží ještě širšímu publiku“. Více zatím nevíme, ale na základě zkušeností je asi bezpečné tipovat, že to bude free 2 play záležitost a asi kravina. Pokud by se z mobilní verze náhodou vyklubal hit ve stylu Call of Duty: Mobile, tak mi můžete moji prognózu omlátit o hlavu.

Ve spolupráci s Netflixem vzniká film The Division, který se inspiruje událostmi původní hry. V té jsme v zasněženém New Yorku zachraňovali poslední zbytky civilizace a snažili se bez centrálního velení obnovit pořádek. Ve filmu si zahrají Jessica Chastainová, Jake Gyllenhaal a režírovat ho bude Rawson Marshall Thurber (naposledy natočil akční béčko Mrakodrap s The Rockem).

Dále se chystá román, který vydá nakladatelství Aconyte. Očekávat máme nový příběh, který se odehrává po událostech The Division 2. Zkoumat bude, jak „epidemie ovlivňuje různé oblasti Spojených států, v níž agenti bojují o zajištění zásobovacích tras“.