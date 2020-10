Nová Syberia vyjde již příští rok, zkuste si zdarma skvělé demo

Že se pracuje na čtvrtém dílu legendární Syberie už nějakou dobu víme, to bylo ale asi tak to jediné, co jsme se o něm oficiálně věděli. Dosud nebyl k dispozici ani jeden obrázek, o to více nás překvapilo, že se na Steamu bez bližšího oznámení objevila hratelná demoverze. A ještě překvapivější je, že je vyloženě skvělá.

Zatím poslední třetí díl sice nebyl vyložený průšvih, bylo však vidět, že se na jeho tvorbě hodně šetřilo (viz naše recenze). To o tom novém, který bude nazvaný Syberia: The World Before, rozhodně říct nemůžeme. Na to, že jde „jen“ o staromódní point & click adventuru, hra vypadá skvěle. Co jí chybí v použitých drahých technologií, dohání uměleckou stylizací a úvodní koncertní scéna je i díky fantastické hudbě (soundtrack dělal známý skladatel Inon Zur) opravdu parádní zážitek.

Další překvapivou novinkou je zapojení druhé hratelné hrdinky. Její příběh se bude odehrávat v období druhé světové války a dovypráví některé významné události, které předcházely událostem dosavadního příběhu Kate Walkerové.

Dohrát demoverzi vám zabere zhruba hodinku a po většinu času se spíše díváte, než že skutečně něco ovládáte, přesto rozhodně stojí za vyzkoušení. Autorům se podařilo vyhmátnout to podstatné z předchozích dílů, a tak hra dokáže i na této malé ploše vyvolat kýženou atmosféru.

Bohužel datum vydání ještě nikde oficiálně nezaznělo, mělo by to však být již v průběhu příštího roku. Vzhledem k tomu, jak skvěle už Syberia aktuálně vypadá, bych si klidně odvážil tipnout, že to bude v jeho první polovině.