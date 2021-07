První dva díly fantastické Syberie jsou dočasně k mání zdarma

Ptáte se, proč byste měli těmto téměř dvacet let starým „vykopávkám“ věnovat ještě dnes čas? Třeba proto, že jde o jedny z vůbec nejlepších adventur, které kdy byly vytvořeny. Dlouhé dobrodružství newyorské právničky Kate Walkerové, která se vydává do Evropy vyřídit pozůstalost po geniálním vědci Hansi Vorarlbergovi, nabízí to, co je dnes ve hrách už tak vzácné: opravdové emoce, těžké, ale férové hádanky a originální prostředí.



Za hrou stojí nedávno zemřelý komiksový tvůrce Benoit Sokal (viz náš článek), a přestože po technické stránce už poněkud zastarala, pořád si drží unikátní atmosféru. Předrenderované lokace jsou pořád chladné a odosobněné, ale jakmile si na „východoevropský steampunk“ zvyknete, od hry se odtrhnete, snad jen když budete hledat návod. Syberia je totiž na dnešní poměry velice složitá, ale i to je část jejího kouzla.

Oba díly jsou nerozdělitelně spjaté a dohromady tvoří jeden dlouhý příběh. V roce 2017 jsme dostali ještě třetí díl, který ovšem kvalitativně pokulhával (viz naše recenze). To chystaný prequel vypadá mnohem slibněji (viz naše první dojmy), ovšem dosud neznáme jeho datum vydání.

Každopádně první dva díly jsou aktuálně ke stáhnutí zcela zdarma až do soboty 20. 7. na tomto odkazu.