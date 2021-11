Pět nejočekávanějších her, které vycházejí v prosinci

1. Halo Infinite

Kdy: 8. prosince

Na čem: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Šestý díl série Halo měl původně vyjít už loni spolu s uvedením nových konzolí Series X/S, na základě negativních reakcí fanoušků na první ukázky (viz náš článek) se však v Microsoftu rozhodli pro dlouhý odklad. A podle toho, jak dnes hra vypadá, udělali správně. Samostatně vydanou multiplayerovou část už si nějaký ten pátek můžeme vyzkoušet zdarma a je téměř v každém ohledu lepší než letošní Battlefield. Neméně důležitá příběhová kampaň pak z nových trailerů vypadá o třídu lépe než minule, a navíc si ji bude moci skrze předplatné Game Pass každý vyzkoušet za pár korun.

Halo Infinite

2. Syberia: The World Before

Kdy: 10. prosince

Na čem: PC

I navzdory letošnímu úmrtí jejího duchovního otce Benoita Sokala se letos dočkáme i dalšího dílu legendární adventurní série Syberia. Po poněkud rozpačité trojce (viz naše recenze) se autoři vrací k staromódnímu point & click ovládání a je to rozhodně jen ku prospěchu věci. Co hře chybí po technologické stránce, dohání uměleckou stylizací a úvodní koncertní scéna je i díky fantastické hudbě (soundtrack dělal známý skladatel Inon Zur) opravdu parádní zážitek. Ve skvělé demoverzi (viz náš článek) nás zaujalo i zapojení druhé hratelné hrdinky. Její příběh se bude odehrávat v období druhé světové války a dovypráví některé významné události, které předcházely dobrodružstvím Kate Walkerové. Bohužel, letos se dočkáme jen PC verze, na konzole se hra dostane až v příštím roce, o lokalizaci do češtiny se pak budou muset postarat až fanoušci.

Syberia: The World Before

3. Alfred Hitchcock – Vertigo

Kdy: 16. prosince

Na čem: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Adventurní žánr letos zažívá překvapivou renesanci (The Medium, Life is Strange: True Colors, Happy Game, Sherlock Holmes…) a bude to platit i v samém konci roku. Kromě Syberie totiž vyjde ještě herní adaptace klasického Hitchockova thrilleru Vertigo (u nás také známého jako Závrať). Autoři však zdůrazňují, že se spíš jen nechali inspirovat atmosférou filmu a jeho zpracováním, než aby jedna ku jedné převyprávěli celý jeho příběh. Jak je patrné z obrázků, graficky nepůjde o žádný zázrak, na druhou stranu je to vyvážené nižší cenou. I tady se bohužel letos počítá jen s PC verzí, konzolové přijdou až v průběhu příštího roku.

Alfred Hitchcock - Vertigo

4. Five Nights at Freddy’s: Security Breach

Kdy: 16. prosince

Na čem: PC, PS4, PS5

Security Breach bude už osmým dílem hororové série Five Nights at Freddy’s a navzdory odchodu jejího hlavního autora Scotta Cawthona (viz náš článek) bude suverénně tím nejambicióznějším. Na rozdíl od většiny předchozích se nebude odehrávat v opuštěné pizzerii, ale v obchodním centru. A co víc – poprvé v historii dostaneme možnost prozkoumávat její svět na vlastních nohách, dokonce prý dojde i na souboje s bossy. Jestli to bude ku prospěchu věci, nebo se tím naopak ztratí unikátní atmosféra, je ovšem ve hvězdách.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach

5. The Gunk

Kdy: 16. prosince

Na čem: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Čtvrtek 16. prosince bude pro hráče opravdu mimořádný, ve stejný den totiž vychází ještě akční adventura The Gunk od autorů série Steamworld. Na rozdíl od ní ovšem nepůjde o pixelartovou skákačku, ale o pěkně vypadající akční adventuru postavenou na Unreal Enginu. Navzdory tomu, že v kampani budeme sledovat osudy dvojice astronautů, kteří se snaží zachránit planetu před nebezpečným slizem, půjde o ryze singleplayerové dobrodružství. Tento „dětský Returnal“ navíc bude od prvního dne k dispozici v rámci předplatného Game Pass.

The Gunk

V prosinci dále vychází