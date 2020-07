Na Skull & Bones se stále pracuje, hra ale zásadně změnila koncept

Lodní mezihra z Assassin’s Creed IV: Black Flag byla hráči tak oblíbená, že se kolem ní Ubisoft rozhodl postavit celou hru. Ukázka ze Skull & Bones na výstavě E3 v roce 2017 vypadala sice slibně, obzvláště s přihlédnutím k faktu, že hra měla obsahovat i příběhovou kampaň pro jednoho hráče, od té doby jsme se však o ní z oficiálních zdrojů dozvídali jen ve chvílích, kdy byla odkládaná.

Podle magazínu VGC totiž neprobíhal vývoj úplně podle původních představ a hra nedokázala zapadnout do portfolia Ubisoftu, který se specializuje především na veliké otevřené světy. Vývojáři proto experimentovali a měnili samotný koncept hry tak dlouho, až místo klasické prémiové hry Skull & Bones vyjdou zřejmě jako tzv. „live service“ hra.

Co to znamená? Že hra po vydání nebude rozšiřovaná pomocí série DLC (jako třeba v The Division 2), ale bude se podle konání hráčů měnit přímo za běhu (tak jako třeba Fortnite). Jestli to znamená také to, že bude hra od začátku free 2 play, bohužel nevíme, vyloučit se to však rozhodně nedá.

Na výsledek těchto radikálních změn si každopádně budeme muset ještě dlouho počkat, datum vydání totiž bylo posunuto až do následujícího fiskálního roku. Dříve než v dubnu 2021 ji tedy čekat nemůžeme.