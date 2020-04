Po bombastickém traileru ticho po pěšině. Hry, na které se zapomnělo

Vývoj her je poměrně komplikovaný proces, v jehož průběhu dochází k mnoha nečekaným událostem. Některé se zaseknou v tzv. „vývojovém pekle“ (development hell) a i když se jim třeba nakonec podaří vyjít, jsou v mnoha ohledech zastaralé A kromě hrstky radikálních fanoušků nikoho nezajímají, jako příklad můžeme uvést třeba Duke Nukem Forever, The Last Guardian nebo naposledy Crackdown 3.



Vybrali jsme několik titulů, kterým podle nás hrozí stejný osud. A to ještě budou tvůrci rádi, pokud se jim vůbec něco podaří vydat.

Dead Island 2

Parádní zombie akce od polského Techlandu v roce 2011 uspěla u kritiků i fanoušků, a tak ji po dvou letech následoval datadisk Riptide. Oficiální oznámení druhého dílu na sebe nenechalo dlouho čekat, skvělý trailer pak sliboval navázat přesně tam, kde předchozí díl skončil. JenžE vztahy mezi vývojáři a vydavatelstvím Deep Silver začaly skřípat. Techland odešel pod křídla Warner Bros. a vytvořil si raději vlastní značku Dying Light.

Vývoj Dead Island 2 si pak Deep Silver mezi interními studii přehazoval jako horký brambor. Ani vývojáři z Yager (např. Spec Ops: The Line) a Sumo Digital (World War Z) se však neosvědčili, aktuálně tak na hře pracují Dambuster Studios (zatím jen nepříliš přesvědčivý Homefront: The Revolution). Deep Silver sice stále usilovně tvrdí, že vývoj pokračuje podle plánu, hodnotu značky však neustále snižuje pomocí mobilních free 2 play ptákovin. Po pravdě řečeno, na Dying Light 2 se těšíme mnohem více.