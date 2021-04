Chystá se simulátor vaření piva, bavit bude prý i abstinenty

No konečně to někoho napadlo, chtělo se mi říct po spatření oznamovacího traileru hry Brewmaster. Počítačové hry už v minulosti dokázaly zpracovat tak nečekané činnosti, jako je třeba dálkový let z pozice pasažéra, prodávání drog na ulici, řízení zahradní sekačky nebo pitvání mrtvol, že virtuální výroba alkoholu oproti tomu působí jako vcelku konvenční věc.

Popularita domácí výroby piva stále stoupá.

Vaření piva je poměrně složité řemeslo, jehož úspěch závisí na desítkách proměnných. Vývojáři z bristolského studia Auroch tak vytvořili komplexní simulaci chemických procesů, které při výrobě piva probíhají, zároveň ale chtějí vyrobit především zábavnou hru. Jdou dokonce až tak daleko, že slibují být zábavou i pro lidi, kteří nikdy žádné pivo neochutnali.

Základem bude výběr správných ingrediencí a jejich pečlivé vyvážení, klíčové bude i pořízení správného vybavení. Pod palcem budete mít celý výrobní proces, tedy i stáčení do lahví a následný marketing své značky. Hra bude obsahovat i příběhovou kampaň, ve které se ze skromných počátků z vlastního sklepa můžete vypracovat v respektovaného sládka, konkurujícího nadnárodním pivovarnickým molochům. Anebo se můžete vyřádit v sandboxovém režimu a bez ohledu na ekonomiku podnikání se soustředit jen na tvorbu svého vysněného piva.

Jediným problémem pak je to, že výsledky své práce nebudete moci ochutnat. Ale kdo ví, třeba vám to natolik učaruje, že se do výroby piva pustíte i ve skutečném světě, podle autorů vám k tomu Brewmaster dá dokonalou přípravu.

Hra by měla vyjít v příštím roce a to na všech důležitých platformách včetně konzole Nintendo Switch.