Další várka šílených simulátorů. Staneme se dealerem, papežem či patologem

Když Dan v našem únorovém článku shrnul ty nejbizarnější simulátory posledních let, mysleli jsme si, že máme tuto oblast na nějakou dobu pokrytou. To byl ovšem veliký omyl. V posledních týdnech oznámili vývojáři několik dalších, které vypadají snad ještě více ujetě.



Polský distributor PlayWay objevil v tomto okrajovém segmentu trhu potenciál a vypadá, že se jim jejich sázka na okrajové žánry zatím vyplácí. Po již dříve oznámených simulátorech lodního mechanika, majitele vrakoviště, opraváře vozítek z horských drah nebo správce zvířecího útulku se nově můžeme těšit na další podivné experimenty.

The Pope: Power & Sin

Vyzkoušet si, jak se žije nejvyššímu představiteli hierarchie římskokatolické církve, nevypadá zrovna jako lákavé téma pro počítačovou hru. V podání studia Forestlight Games by to však přeci jen mohla být slušná zábava. Namísto pořádání dlouhých bohoslužeb a věčného modlení se v The Pope: Power & Sin vrátíme na přelom 15. a 16. století, kdy tento úřad představoval především nástroj moci. Budete tak ze zákulisí tahat za nitky a spřádat konspirace, trestat hříšníky a především se co nejvíce snažit rozšířit svůj vliv. A to i za využití ne zrovna bohulibých prostředků, jako jsou otravy, vykonstruovaná obvinění či vydírání.

Drug Dealer Simulator

Simulátor drogového dcera už před pár dny oficiálně vyšel a na Steamu má hodnocení 88 % posbírané od více než tří tisíc hráčů. Pod lacině vypadající grafikou skrývá překvapivě propracovaný herní model, který vám umožní vyšplhat se v drogové hierarchii až na vrchol. Začínáte jako obyčejná pouliční čudla, která několika zoufalcům prodává ředěný materiál, můžete to však dotáhnout až na vůdce dobře fungujícího gangu, který má celý distribuční proces ve svých rukou. Oč je samotné téma nemorálnější, o to je hra zábavnější.

V jádru jde o povedený mix stealth akce a strategie. Musíte dávat pozor, aby se vám klienti nepředávkovali, budovat si spolehlivou síť mrtvých schránek, podplácet policii a pomalu rozšiřovat svoji drogovou síť. Ještě by to chtělo zapracovat na opravě chyb a trochu vylepšit vizuální stránku.

Wedding Designer

V této hře se stanete plánovačem ve svatební agentuře specializující se na neobvyklá místa. Pro páry, které se rozhodnout spojit svůj život například na vrakovišti nebo opuštěné farmě, budete muset obstarat kompletní servis. Než se vrhnete do detailů, jako je podoba svatebního dortu nebo hudební doprovod k prvnímu tanci, budete muset celý pozemek opravit a uklidit. V tomto bodě hra připomíná starší House Flipper, který se před lety stal poněkud nečekaným komerčním hitem (viz náš starší článek).

Autopsy Simulator

Jak už je z názvu patrné, toto bude o dost morbidnější záležitost. Jako by nestačilo, že v simulátoru patologa budeme omývat mrtvoly, lámat kosti, vyjímat z těl vnitřní orgány nebo vážit mozky, hlavní hrdina se u toho ještě bude potýkat s návaly úzkosti a děsivými halucinacemi. Přestože tvůrci Autopsy Simulatoru co se týče podoby mrtvvol dbají na realismus, vystavili kolem samotného pitvání i zajímavý hororový příběh. Ne, v tomto případě to určitě nebude taková bžunda jako u Surgeon Simulatoru.

Všechny výše uvedené hry by měly vyjít ještě letos, pokud se jim bude dařit, určitě se dočkáme ještě podivnějších simulací? Máte nějaké tipy?