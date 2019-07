V simulátoru holuba budete kálet lidem na hlavy

Udělat skvěle vypadající a zábavný titul není v dnešním světě jedinou cestou, jak přijít ke slušným penězům. Londýnští Bossa Studios se proslavili především díky šíleným simulacím opilého chirurga (Surgeon Simulator) a toastového chleba (I am Bread), které jsou z veliké části postavené na tom, že se nedají rozumně ovládat.

S přispěním YouTubu se z nich staly překvapivé komerční hity, díky nimž se autoři mohli zkusit pustit do něčeho pořádného. Jenže zajímavé online MMO Worlds Adrift neuspělo, a tak se vývojáři vrací zpátky do bezpečných vod bizarních simulací.



Jak už název napovídá, v Pigeon Simulatoru budeme ovládat holuba a s ním dělat všechny typické činnosti, které dělá. Tedy žebrat o jídlo, roznášet parazity a kálet na vše, co se v okolí naskytne, hlavy nebohých civilistů nevyjímaje. Těšit se můžeme na nerealistickou fyziku, která holubům umožní vynášet lidi do vzduchu, nebo nárazem do auta způsobit řetězové výbuchy.

Krátký trailer napovídá, že bychom se mohli dočkat i multiplayeru, ale to je pouze domněnka. Oficiálně nevíme vůbec nic, ani předpokládané datum vydání.