Na Steamu vyšel simulátor masturbace

„Není to hra, co jsme chtěli, ale hra co jsme si zasloužili,“ píše jeden z komentujících pod youtubovým trailerem na Wanking Simulator a mě nezbývá než nesouhlasit. Po simulátorech kozy, kamene či chleba je chorobný onanista jen logickým pokračováním tohoto absurdního trendu.

Navzdory zvolenému tématu je hra poměrně krotká, hlavní hrdina si ani nesundá trenky.

Autoři nijak nezastírají, že cílí především na streamery, kteří ze zvoleného tématu mohou teoreticky vykřesat spoustu vtipných situací. Hra je zcela úmyslně špatná, ale pokud nemáte ani špetku sebeúcty, můžete se s ní na chvíli docela dobře zabavit.

Zjednodušeně řečeno se Wanking Simulator hraje v podstatě jako Postal 2, jen místo páchání brutálního násilí se v něm masturbuje. Kromě obligátního sandboxu zde existuje i cosi jako příběhové mise, podstata zábavy je však spíše v tom, že ve svém okolí šíříte chaos a znechucení.

Použitý fyzikální model je přehnaný a každý kontakt s okolím má za následek extrémní destrukci, po ráně pěstí klidně nebohá oběť přeletí na druhou stranu ulice.

Příběhová zápletka tohoto díla je prostá, ale bezesporu originální. Hlavní hrdina Winston přišel kvůli zkorumpované vládě o dům jen proto, že prý podle sousedů příliš hlasitě masturboval. Jediné, co mu nyní zbývá, je chuť se pomstít, a tak si svoji křivdu chce vybít na obyvatelích městečka Gay Bay.

Samotné onanování mimo toho, že jím pobuřujete okolí, slouží k doplňování zdraví. Také se tím „nabíjí“ ukazatel energie, kterou můžete přetavit v ničivá kouzla.

Co se týče technické stránky, hra nezapře svůj nezávislý původ, koukat se na ni však bez problému dá. Kromě pobíhání po chodnících zde můžete i řídit auto, okolní městečko žije vlastním životem a bez ohledu na konání hlavní postavy se v něm dějí různé události. Navzdory svému tématu je hra poměrně krotká, dokonce v ní není ani zobrazen penis.

Ne, Half-Life: Alyx to sice není, ale to by už podle zvoleného tématu nikdo nečekal. Hru těžko někomu doporučit a i mrzkých 10 eur je za ni příliš. Na druhou stranu je to pořád nejlepší simulátor masturbace, jaký lze v dnešní době na Steamu koupit.