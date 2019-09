KFC chystá simulátor randění s plukovníkem Sandersem

KFC se snaží jít s dobou a v rámci propagace proto cílí i na hráče. Není to tak dlouho, co jsme psali o speciálním „chocobo menu“ zaměřeném na čínské hráče Final Fantasy. Loni nás zase zaujalo, že firma školí zaměstnance i pomocí virtuální reality. Nyní však postoupili na další úroveň a připravují vlastní hru.



To by asi nebylo až tak divné, pokud by se pustili do nějakého restauračního tycoonu nebo jednoduché akční hry ve stylu Moorhuhnu. Jenže to by bylo asi příliš obyčejné. Jak už samotný název „I Love You, Colonel Sanders! A Finger Lickin’ Good Dating Simulator“ napovídá, volba padla na simulátor randění.

To je populární žánr obzvláště v Asii a zjednodušeně ho můžeme popsat jako interaktivní novelu, ve které si hráč jen občas zvolí, jakým způsobem se děj bude vyvíjet dále. Poznávacím znakem těchto her je typicky asijská manga stylizace a často explicitně zobrazený sex. Toho prvního se rozhodně dočkáme, s tím druhým už bych vzhledem k cílové skupině zákazníků KFC spíš nepočítal. Zásadní otázka 20. století: „Jak dlouhý měl plukovník Sanders penis?“ tedy zůstane zřejmě nadále nezodpovězena.

Kromě randění s mladou sexy verzí strůjce kuřecího holocaustu se ve hře budete učit vařit, pokud vám tedy nebude vadit, že lektorem bude psík rasy Welsh Corgi. Celá tahle paráda vychází již za čtrnáct dnů a s největší pravděpodobností bude k dispozici zdarma. Recenzi doufám nechcete, že ne?