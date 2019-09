Chceme dobýt malá města, říká šéf KFC. Řetězec se rozrůstá do regionů

V Česku působíte 25 let, jak se za tu dobu trh vyvinul?

Je to nesrovnatelný rozdíl. Pomalu jsme se učili, jak značku prezentovat, jak ji zatraktivnit a zákazníci zase postupně zjišťovali, co si vzít, co jim chutná a co ne. Na začátku jsme nabízeli jen dva sendviče, kuřecí na dva způsoby, hranolky, zmrzlinu, salát coleslaw a kukuřici. Dnes je produktů desetkrát více. Ten byznys se nedá vůbec porovnat. Spotřeba kuřecího masa v Česku roste a pro nás je to samozřejmě dobře, jen loni ho naše restaurace odebraly 4 900 tun.

Zároveň se však v poslední době mluví o rostlinných náhražkách masa. Řetězce včetně KFC je v zahraničí zavádějí do svých menu. Kdy se tento trend dostane do vaší české nabídky?

I v Česku cítíme, že poptávka po vegetariánských a veganských verzích masa roste, dokonce je silnější než v ostatních státech. Obecně má Česko oproti Polsku nebo Maďarsku asi třikrát více vegetariánských restaurací a požadavků na vegetariánská jídla. To je základ, ze kterého vycházíme. Na jiných trzích takový produkt už testujeme a máme poměrně zajímavé ohlasy. Rádi bychom ho do roka či dvou uvedli i u nás.

O jaký typ náhražky půjde?

Zatím to nemohu přiblížit, jsme v rámci testování. Ale jde o výrobek na rostlinné bázi, strukturou připomíná maso, má specifickou chuť. Můžeme ho použít do sendvičů, klasických burgerů nebo do tortill. Myslím, že to má potenciál. Samozřejmě značka KFC je pořád o čerstvém kuřecím a toho se chceme držet, ale nabídka se bude do budoucna určitě rozšiřovat.

V čem dalším se kromě přístupu k vegetariánům jednotlivé trhy z pohledu KFC liší?

Český trh je hodně konkurenční. Funguje zde daleko více restaurací na počet obyvatel. V tuzemsku jde zhruba o 265 lidí na jednu restauraci, zatímco v Anglii je to zhruba 800, v Polsku 600. Blížíme se hodně rakouskému nebo německému trhu, kde je zvyk jíst v restauraci hodně silný i v dobách krize. Další specifikum je, že oproti ostatním státům zde máme mnohem větší poptávku po tortillových sendvičích. Na jiných trzích mají lidé mnohem větší zájem o samotné kuřecí maso, ať už s kostí nebo bez.

Takže Twister je nejoblíbenější produkt v Česku?

Ano, na prvním místě se drží už hodně dlouho. Dokonce jsme z hlediska globálního KFC drželi rekord v tom, kolik Twisterů si lidé koupí ve vztahu k celkovým prodejům. Před 15 lety šlo zhruba o 30 procent. Teď je to 16 procent. Je to zhruba dvojnásobek oproti ostatním státům. Na druhém místě pak Češi nejvíce kupují kyblík.

Podle nedávné studie jsou Češi evropskou jedničkou při nakupování online na mobilech. Projevuje se to i u vás?

Výrazně. S rozvozovou službou jsme začali v roce 2016 a přes počáteční nedorozumění jsme se dostali na správný model. Rosteme dvojnásobně a rozvoz tvoří zhruba 10 procent z celkového prodeje. A do nabídky přidáváme další města, momentálně jich je kolem 30. Máme například i Klatovy, Třebíč či Uherské Hradiště. Jsme schopni fungovat i na menších městech, denně tam máme relativně zajímavý počet transakcí. Rekordmanem je v tomto ohledu Třebíč s raketovým startem. Po týdnu jsme evidovali objednávky v řádech nižších desítek. Expanze do menších měst je pro nás jedním z hlavních cílů. Regionální města se pomalu vyrovnávají městům velkým. Kolikrát jsme z toho byli překvapeni.

Kde například?

Třeba u Uherského Hradiště. Když jsme se podívali na čísla, zjistili jsme, že v dojezdu 25 minut žije 120 tisíc obyvatel, to pro nás má obrovský potenciál. A na základě toho jsme otevřeli i další města, která jsem zmiňoval. Kupní síla tu je a nákupní zvyky se hodně mění. To nás motivuje službu rozvozu stále rozšiřovat. V tomto ohledu proto rozjíždíme i nový koncept, který jsme zatím vyzkoušeli v okrajové části Brna.

O co jde?

Není to plnohodnotná restaurace, ale její zmenšený koncept – v kuchyni má sice restaurace klasické zázemí, ale lobby chybí. Jsou zde asi jen dvě až tři barové židličky. Lidé prakticky jen přijdou, objednají a za pár minut odnášejí. Pobočka je umístěná v menším zrenovovaném obchodním centru a slouží především pro rozvoz a vyzvedávání objednávek. Prodejna nám generuje velké procento rozvozu, ale skoro třetina lidí si přijde objednávku vyzvednout osobně. To jen ilustruje, že ten potenciál v okrajových částech je. Pro místní je to benefit, protože většina fastfoodových restaurací fungujících na klasickém konceptu by tam neotevřela. Proto jsme do toho šli s menším formátem.

Plánujete tento projekt rozšířit?

Ano, soustředíme pozornost i na rozvoj menších zón – jak už v rámci velkých měst, tak i těch malých. Většinou jde o supermarket a pár dalších obchodů. Lidé opravdu šetří čas a tohle je něco lokálního blízko bydliště. Ale přesouváme se i do drive thru restaurací, tedy těch, kam zajedete autem. Posilujeme klasické restaurace v regionech, u dálnic i Prahu.

Podle čeho se rozhodujete, když vybíráte lokalitu pro novou pobočku?

Záleží na konceptu, který má pobočka mít. U drive thru restaurací se například díváme, kolik aut místem projede. Pokud má lokalita obchodní centrum, osídlení hraje důležitou roli jako zdroj potenciálních zákazníků. Jsou tam i další generátory – kanceláře, úřady, školy, křížení dopravních cest, zda je tam možnost rozvozu… Všechny tyto údaje zpracováváme, máme na to speciální systém, který data zanalyzuje. Když jsme sem přišli v 90. letech, bylo hledání míst pro nové pobočky samozřejmě jednodušší. Sehnat dnes dobrý pozemek v Praze už tak snadné není. Čili, snažíme se být hodně flexibilní, není to tak, že máme prázdný trh, tak to někde postavíme a bude to fungovat.

Kolik poboček v Česku chcete mít? Tento týden jste otevřeli jubilejní stou.

Je to pro nás taková paralela. První otevřená pobočka v Česku byla v Praze a ta s pořadovým číslem 100 v Bucharově ulici na Praze 5. Pokud vše půjde a dodržíme stanovené termíny, tak bychom na konci roku chtěli mít 105 restaurací. Tím bychom předběhli našeho rivala, co se počtu restaurací týče. Během tohoto roku plánujeme v Česku otevřít celkem osm nových restaurací.

Kde sháníte zaměstnance do nových poboček?

Nebereme žádné agenturní zaměstnance. Hodně jsme investovali do oblasti lidských zdrojů a náborů. Soustředíme se na inzerci v online prostředí a snažíme se dělat věci jinak než konkurence.

Jak?

Zavedli jsme například speciální telefonní kontakt, kam mohou zájemci o práci zavolat. Na druhé straně máme specializované personalisty, kteří se do dvou hodin, a to i o víkendu, už ozvou zpět s nabídkou pozice. Máme také různé nástupní benefity, týden dovolené navíc, náborové materiály, webové stránky… Snažíme se toho dělat hodně. Loni jsme měli nejnižší fluktuaci v naší historii.

I tak firmy kvůli nízké nezaměstnanosti hladověly po zaměstnancích. Jak jste to pocítili vy?

Zatím se nám daří zajistit zaměstnance pro naše pobočky, ale nízká nezaměstnanost už trvá dlouho. Ekonomika sice začíná zpomalovat, ale ten problém trvá. Sledujeme vývoj mezd, vymýšlíme nové benefity. AmRest v Česku zaměstnává přes šest tisíc lidí. Na některých pobočkách jsme na 80 až 90 zaměstnancích, to je celkem hodně. Ale velkou část z toho tvoří studenti pracující na poloviční úvazky, ti jsou především na kase. Výhodou pro ně je, že si mohou hýbat se směnami. Hodně firem řeší současnou situaci přechodem na externí pracovníky, ale nemyslím si, že je to dlouhodobě udržitelné, protože se tolik neidentifikují s firmou.

Tento rok se na prodejnách objevily i samoobslužné kiosky, skrze které si lidé mohou objednat jídlo. Konkurence je využívá už několik let. Proč vy až letos?

Debata o jejich zařazení probíhala už pár let. Rozhodovali jsme se, jestli jít do kiosků nebo spíše do objednávání přes mobilní aplikaci. Ukázalo se ale, že jsou lidé v tomto ohledu konzervativnější. Do konce září tak budou kiosky implementované v 60 pobočkách. Zatím jsme spokojení, protože generují přes 20 procent obratu. A také jsme v září spustili novou mobilní službu Objednej & vyzvedni, díky které si zákazník může objednat jídlo předem a vyzvednout si ho na určitý čas. Díky tomu vlastně předběhne frontu na pobočce.