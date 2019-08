Naše papírová brčka nelze recyklovat, přiznal McDonald’s. U plastových to šlo

O interním dokumentu společnosti McDonald’s informovali britský deník The Telegraph a bulvární list The Sun. Řetězec v něm uvádí, že “papírová brčka zatím nejsou recyklovatelná a musejí se až do odvolání vyhazovat do směsného odpadu”.

Podle společnosti za to může nynější tloušťka využívaného papíru. Někteří zákazníci si totiž po zavedení nových brček stěžovali, že se příliš rychle rozpouštějí a nelze jimi pít mléčné koktejly.

„Na základě zpětné vazby od zákazníků jsme papírová brčka zpevnili. Zatímco samotný materiál recyklovatelný je, kvůli jeho tloušťce s ním mají naši zpracovatelé odpadu těžkosti,” řekl mluvčí McDonald’s BBC. Stejní zpracovatelé pro firmu recyklují také papírové kelímky.

Momentální vyhazování papírových brček do koše je podle něj pouze dočasným řešením. „Odpad z našich restaurací neputuje na skládku, ale využívá se k výrobě energie,” dodali představitelé společnosti.

Řetězec McDonald’s ve Spojeném království denně využije zhruba 1,8 milionu brček, od loňského září jsou všechna papírová.

Krok je součástí globální snahy společnosti omezit jednorázové plastové výrobky.

McDonald’s letos hodlá zavést papírová brčka i do všech provozoven v Česku. Přechod na papírovou verzi řetězec zdůvodnil tím, že je „potřeba udělat víc“, přestože jeho plastová brčka jsou 100% recyklovatelná.