Objednávka u robota. McDonald‘s v USA testuje automatizovaný McDrive

Drive-through je v podstatě velmi jednoduchý systém – zákazník přijede v autě k mikrofonu, přes ten si objedná a ve chvíli, kdy dojede k okénku, dostane jídlo přímo do auta. Podle agentury Bloomberg činí objednávky přes tzv. McDrive kolem 70 % všeho jídla, které restaurace prodají.



I proto se americký řetězec snaží tento systém dál urychlit a zjednodušit. Nejnověji by jim k tomu měla pomáhat technologie startupu Apprente, který společnost McDonald’s v úterý koupila a který se soustředí na rozpoznávání hlasu.



Nově tak objednávku namísto toho, aby ji řešil člověk, jen vyhodnotí automatický systém. Jídlo pak zákazníkovi nejspíš buď někdo podá rovnou z kuchyně, nebo přijede po „skluzavce“, po které si běžně zaměstnanci jídlo posílají.



McDonald‘s má ambice systém rozšířit

Systém prozatím řetězec rychlého občerstvení testuje ve dvou restauracích v USA. Brzy by ho však rád rozšířil po celých Spojených státech, Apprente pak začalo pracovat na integraci dalších jazyků. Řetězec má tak zjevně ambice na jeho využití i v dalších zemích.



Technologii chce v budoucnu McDonald‘s začít používat i u samoobslužných kiosků a v mobilní aplikaci, informuje web Tech Crunch. Kromě rychlejšího odbavování si od automatizovaného systému řetězec slibuje i to, že by v jeho restauracích v budoucnu mohlo pracovat méně zaměstnanců.



„Doufáme, že jsme teď v té správné fázi, abychom začali zvyšovat svou přítomnost v Silicon Valley,“ uvedl pro Bloomberg Steve Easterbrook, šéf McDonald‘s. Kromě rozeznávání hlasu totiž společnost plánuje zapracovat i na „personalizaci“ objednávek.



McDrive by v budoucnosti mělo samo začít zákazníkům nabízet jídlo a pití podle denní doby, počasí a množství zákazníků – co v jakou chvíli nabízet by se přitom měl systém sám naučit a v každé restauraci se to tak nejspíš bude lišit. Tento systém společně s firmou Dynamic Yield, která ho vytvořila, koupil McDonald‘s podle odhadu CNBC za více než 300 milionů dolarů (přes 7 miliard korun).