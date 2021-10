Returnal už vás konečně nechá jít spát, nový update umožňuje uložit postup

Jarní recenzování střílečky Returnal bylo jedním z těch nejtěžších v mém životě. Hra je to sice po všech stránkách výborná, ovšem neodpustí hráči žádnou chybu. Stačí chvilka nepozornosti a několikahodinový postup je ztracen a můžete začít zase od úplného začátku (viz naše recenze). Pravidla rogue žánru jsou nesmlouvavá a neustálá blízkost smrti je v něm základní předpoklad zábavy.

Na druhou stranu ne každý má na to věnovat nějaké hře dlouhou dobu v kuse, obzvláště pokud hraje především v noci. Ano, Playstation 5 si sice v režimu spánku umí podržet aktuální postup neomezeně dlouho, má to však několik ale… Pokud máte pozastavenou hru, nemůžete zapnout žádnou jinou, nesmíte ani aktualizovat operační systém, o krátkém výpadku proudu ani nemluvě.

Půl roku od vydání hry tak autoři na žádost hráčů do hry updatem 2.0 přidávají možnost „uložit a odejít“ (save and exit). Jde o milé vylepšení, které hru zpřístupní i nešťastníkům, jejichž rodina nemá trpělivost, a žádný rekordní „run“ tak už nemusí skončit fiaskem jen proto, že se zrovna děti potřebují koukat na Tlapkovou patrolu.

Ostřílení veteráni se však nemusí bát, že by tím snad Returnal ztratil něco ze své obtížnosti. Pozice na uložení je jen jedna a po každém nahrání se okamžitě smaže. Ano, nejspíše se na internetu brzy objeví návody na to, jak si postup nějakým způsobem zazálohovat, ale to už pak není nic jiného než běžné cheatování. A cheatery nemá nikdo rád. Ostatně Housmarque nejsou první vývojáři, kdo podobným způsobem vyměkli, úplně stejného vylepšení jsme se dočkali i u českého Kingdom Come.

Kromě této skvělé vlastnosti pak do hry přibyl i populární fotomód, obě funkcionality jsou pak samozřejmě zcela zdarma.