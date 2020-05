Real-time strategie jsou v těžké krizi, ta nejúspěšnější je 21 let stará

Zavedený herní magazín PC Gamer si povšiml, že remaster kultovní strategie Age of Empires 2 (naše recenze) si od svého loňského uvedení vede mimořádně dobře.

Age of Empires II jsou super, o tom žádná. Ale chtělo by to už i něco nového.

Přestože je k dispozici zdarma v rámci předplatného Xbox Game Pass, hrají ho pravidelně na Steamu desítky tisíc lidí. Pokud k nim navíc připočítáme i hráče již dříve vydané HD edice z roku 2013, může se jednadvacet let stará strategie pochlubit stejnými čísly, jaká mají i aktuální hity jako Borderlands 3 nebo Red Dead Redemption 2.

Jenže zatímco Microsoft si může mnout ruce, fanoušci tohoto kdysi tak populárního žánru moc důvodu k radosti nemají. Že jsou Age of Empires 2 stále v kurzu, není jen důkazem jeho geniality, ale také naprostým nedostatkem konkurence. Když se totiž podíváme na nabídku akčních strategií z posledních let, je to bída s nouzí. Za zmínku stojí snad jen zombie tower defense They Are Billions, nevýrazný Conan Unconquered či Ancestors Legacy pak vyloženě zapadly.

Nejočekávanější RTS letošního roku je remaster Command & Conquer. Původní hra přitom vyšla už v roce 1995.

Ano, Total War, Steel Division 2, ANNO 1800 nebo třeba hry od Paradoxu se také odehrávají v reálném čase, to jsou ale dost specifické tituly určené pro úplně jiné publikum. Ani pohled do budoucnosti přitom příliš nadějí neskýtá. Kromě remasteru kultovního Command & Conquer s napětím čekáme jen na zajímavý Iron Harvest a časem samozřejmě i Age of Empires 4. Oproti tomu tahovkám se přitom daří jako už dlouho ne, viz například nedávný XCOM, Gears Tactics anebo Phoenix Point.

Že by už dnes hráči dávali přednost „opravdovým“ strategiím namísto toho, aby jen označili všechny jednotky do skupiny a poslali je směrem k nepříteli?