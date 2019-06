RECENZE: Čekali jsme víc. Strategie Conan Unconquered je trochu odfláknutá

Když Robert Ervin Howard psal do Weird Tales roku 1932 první povídku o udatném barbaru Conanovi, měl mysl plnou fantaskních vizí. Že se ale jeho udatný svalovec podívá o skoro sto let později na podivnou svítící obrazovku? To by nevymyslel ani on. A přeci tomu tak je a já musím smutně konstatovat, že tentokrát to triumf nebude.

Ve světě Conana

Většina zná Conana jako nepříliš moudrého bijce s tváří Arnolda Schwarzeneggera. Jenže Conan není tak plochá postava. Robert Ervin Howard vytvořil fascinující svět plných úlisných kouzelníků, svůdných panen a v ústraní čekajícího zla. Nabušený Cimmeřan za svůj život dokázal mnohé a inspirací pro kvalitní hru jsou tedy mraky.

Všechno znělo až moc dobře. Na jedné straně Funcom, který už dal hernímu světu nejednoho Conana a mimo jiné vytvořil asi tu nejoriginálnější MMORPG – Secret World. Na straně druhé veteráni série Command & Conquer ze studia Petroglyph. Navnadit dokázaly i trailery, slibovaly impozantní bitvy. Skutečnost je trochu jiná. Asi jsem očekával trochu moc.

První dojem je důležitý nejen při setkání lidí, ale i hraní her. Pokud hra nějakým způsobem vyšle nechtěný signál hned v prvních sekundách, něco není úplně v pořádku. Může se to zdát malicherné, ale když mi na obrazovce vyskočilo úvodní menu hry, zhrozil jsem se. Něco tak odfláknutého a zpátečnického jsem neviděl už dlouho. Byla to předzvěst, že si autoři s hrou moc práce nedali.

Conan Unconquered je zajímavý mix hned několika žánrů. Kombinuje v sobě prvky RTS (real-time strategy) a Tower Defense s velkým důrazem na levelování jednotek. Hra o sobě říká, že je těžká a opravdu na tom něco je. Už druhá kampaňová mise z pěti umí párkrát potrápit. Přitom je kampaň spíš takový trenažér na osvojení techniky.

Postupně vám odkrývá nové, stále záludnější nepřátele. Ti jsou různorodí a někteří z nich vás dokážou hodně nemile překvapit. Až zdoláte všechny kampaňové mise, jste připraveni se pustit do ještě větší výzvy. Do custom módu s možností endless.

Celý herní systém se dá rozdělit do tří etap. První etapa je etapa explorační a dobývací. Je to ten jediný moment klidu, kdy můžete se svým zvoleným hrdinou (v základu jsou na výběr dva, třetí je formou DLC) a družinou vyrazit na chvíli za hradby vykuchat divoce žijící monstra. Celý rajón je plný nebezpečných pavouků, škorpiónů a dalších mnohem hrozivějších zrůd, které se z dobré vůle nepřestěhují, i když je pěkně poprosíte. A tak je budete mydlit hlava nehlava.

U hnízda pavouků si zkrátka vlajku pro rozšíření teritoria nevztyčíte. Jako bonus za vzniklé útrapy vám kromě zkušeností z hnízd kápnou nějaké ty suroviny, které jsou potřeba pro chod základny. Čas nezastavíš, takže už po pár minutách přichází varování o blížící se hrozbě. Svou skupinu stáhnete zpět do základny a připravíte se na útok.

Přichází druhá etapa, etapa příprav. Za suroviny nalezené nebo generované z budov postavíte další budovy, které také přidávají suroviny. Necháte vynalézat nové technologie a trénovat bojovníky. Při stavbě budete řešit dva typy surovin: fixní (Flat) a ty, co těžíte. Flat je například jídlo. To vám po cyklech nepřibývá. Jeho stav určuje, kolik si můžete dovolit postavit nových budov a jednotek, než je nutné dokoupit další pole nebo loveckou chatrč. Takže stále budete stavět, abyste mohli stavět.

Conan Unconquered vás nutí expandovat při každé možné příležitosti. Ukousnout další kus mapy tu s nerostným bohatstvím, tam zase lesem, abyste mohli rozšířit armádu a stavět pokročilejší zbraně a obranu. Některé budovy a jednotky postavíte pouze ze vzácné rudy a po vyzkoumání nutných odvětví.

Poslední fáze je fáze útoku. Na mapě se vám ukáže, odkud vlny nepřátel půjdou. Strategicky rozmístíte jednotky. Postavíte silnější obranu, pomodlíte se ke Cromovi a pak začnou jatka. Co se musí přidat hře k dobru, krve se vážně nebojí. Conan a jeho spolubojovníci usekávají hlavy jak na běžícím páse a počty nepřátel klesají závratnou rychlostí.

Souboj je prost nějakých fines. Hrdina má po nalevelování schopnost drtivějšího úderu. Vše ostatní závisí na vašem správném postavení obraných zdí, věží, kombinaci jednotek a pastí. I ta nejlepší obrana ale může rupnout. V Conan Unconquered jsem se o tom přesvědčil mnohokrát. Katapult udělá do zdi díru jak vrata jedna dvě. Opruzující vojáci se zápalnými šípy vám ze zdí zase milerádi udělají doutnající sutiny.

Největším překvapením bylo, když mi obří pavouci napochodovali do centra základny přes skály, protože oni prostě můžou, a začali útočit na hlavní pevnost. Taktické přesouvání jednotek a jejich správná volba bude znamenat rozdíl mezi vítězstvím a drtivou porážkou. Pokud přijdete o svou pevnost, hra končí nezdarem.

Autoři vás na začátku zasypou spoustou mouder, ale platí jich jen polovina. Tvrzení, že najímat jednotky stačí až v pozdějších vlnách, vyznívá jako špatný vtip. Conan jen tak tak přežije dvě vlny (naštěstí pokud vám hrdina pojde, po minutě se respawnuje), pak už je nutné najmout nějakou tu podporu a vystavět zdivo.

Pro přehlednější stavbu je zde možnost přepnout do pohledu shora. I tak je někdy těžké říci, zda je zeď postavená opravdu nepřekonatelně. Není nic horšího, než když vám vznikne skulinka v obraně kvůli škvíře mezi zdí a skálou. AI není blbá, vlastně umí překvapit, neváhá překonávat dlouhé vzdálenosti a útočit na nejslabší místa v obraně.

Conan se pyšní i možností hrát v co-op. Hra se mírně liší, každý hráč má jednoho hrdinu, armáda a budovy se nesdílí, zato některé zdroje ano. Aby to nebylo tak snadné, vlny nepřátel jsou mnohonásobně větší než ve hře pro jednoho a útočí z mnoha stran. Pro dva sehrané parťáky může jít o zábavu na spoustu hodin.

Trochu low budget

Conan Unconquered se hraje celkem dobře, tak co je na něm tak špatně? Celá hra působí hodně nízkorozpočtově. Grafická stránka hry je slušně řečeno nemastná, neslaná, hudba a ozvučení nikterak nenadchne. To se ale dá překousnout, i když grafický standard strategií už je trochu jinde. Asi jediným pěkným grafickým prvkem je komiks z Conanova světa, který je vizuálně opravdu povedený.

VIDEO: Conan Unconquered slibuje nový pohled na žánr strategií Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Technická stránka hry je však věc, která už se nedá jen tak zamést pod stůl. Považuji se celkem za flegmatickou bytost, ale Conan Unconquered mi můj jinak harmonický a klidný stav dokázal slušně nabourat. Hra nemá možnost uložit postup jinak než při ukončení hry. Díky tomu je ještě mnohem náročnější. Prostor pro chyby není.

Pokud se něco podělá, začínáte hezky od nuly a je jedno, že dokopat se k vlně 20 vám zabere dobrých pár hodin. Jenže hra má také potřebu při ukládání padat, čímž o celý postup přijdete. Jednou se dokonce stalo, že se hra rozhodla vzdát sama od sebe – před finální vlnou, neprůstřelnou obranou a odehranými třemi nervy drásajícími hodinami. Celou misi je tedy lepší hrát bez přerušení, aby se náhodou nestalo, že přijde několik hodin vniveč.

Zcela šílené je hašení požárů, které bych rozhodně nedoporučoval podstoupit cholerikům. Hrozilo by, že se zblázní. Naštěstí se na hašení můžete úplně vykašlat, hořící zdi zbourat a raději postavit nové. Ne že by „pixel hunting“ při bourání zdí byl příjemnou kratochvílí. Podobně frustrující je i léčba nákazy, která skáče z jednotky na jednotku: efektivně vám zkriplí celou skupinu v okamžiku a vodit pak jednu jednotku po druhé k léčebné studánce je na zabití.

Těch technických vad je víc, při větším množství jednotek se začne hra zpomalovat a zrychlovat dle momentální nálady. Funkce zmrazení času, která je naprostou nutností pro koordinaci stavby i přesun jednotek, začne reagovat náhodně a celé je to po technické stránce nedoladěné. Vzpomínkou na úplně první C&C byly momenty, kdy nepřátelské jednotky vůbec neútočily na některé víceřadé zdi.

Zpráskaný Conan?

Asi jsem se nechal příliš unést nadšením a láskou k fantasknímu světu Roberta E. Howarda. Kombinace žánrů, atraktivní téma, silní vývojáři, vše nasvědčovalo tomu, že se nemusíme o Cimmeřana v bederní roušce bát. Conan Unconquered mohl být vítaný požírač času – hraje se až na pár frustrujících okamžiků slušně, je sám o sobě výzvou, má dostatečně propracované stavění, zábavné potyčky a v co-op se zábava ještě prohloubí. Veškeré snažení ale posílá tam, kam slunce nesvítí, fušérské technické zpracování. To si Conan opravdu nezasloužil.