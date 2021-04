V Let's Build a Zoo budeme spojovat DNA zvířat, co by se mohlo stát?

Let’s Build a Zoo na první pohled připomene Theme Park od Bullfrogu z roku 1994. Jen místo zábavního parku budeme stavět zoo. Jedna věc ale zůstává. Pozorovat hemžení panáčků, a v tomto případě i hopsání zvířat ve výbězích, má svoje kouzlo.

Na začátku máme jen ohraničený pozemek se vstupní branou, k níž každou chvíli přijíždí autobus s návštěvníky. Pak už je na hráči, aby vybudoval cestičky, postavil atrakce, stánky s občerstvením, najal personál, vyblbnul se u dekorací a podobně.

„Ovládejte vše, co se ve vašem parku děje. Od toho, co vaše zvířata jedí, po to, co vaše zvířata sežere,“ lákají tvůrci, čímž tak trochu naznačují, že za roztomilou grafikou nebude nutně roztomilá hra.

Zvířata půjde například nakupovat na černém trhu. Nebo si stvoříte vlastní. Autoři říkají, že zvířat je přes 500, ale jejich kombinací přes 300 000. Pomocí hrátek s DNA vytvoříte například z krokodýla a kachny krokokachnu.



Vydání PC verze na Steamu je plánováno na léto. Pokud byste chtěli zkusit uzavřenou betu, zájem můžete vyjádřit zde. Později hra vyjde také na konzole včetně Switche.