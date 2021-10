To se u nás bude líbit. Na Steamu brzy vyjde simulátor hospody

Pokud si chcete vyzkoušet postavit virtuální nemocnici, zoo nebo zábavní park máte na výběr z několika povedených titulů, kdo by však podobným způsobem zatoužil vyzkoušet nástrahy provozování klasické hospody, má smůlu. Ovšem naštěstí už ne na dlouho, již 16. listopadu totiž vychází zajímavá hra Tavern Master, jejíž nezávislí autoři nedávno vydali hratelnou demoverzi, která v nás vzbudila nemalá očekávání.

Sledovat spokojeně se opíjející štamgasty je parádní relax.

Náplň hry je přitom jednoduchá a vlastně ničím nepřekvapí. Jde o klasický tycoon, ve kterém budujete svojí krčmu doslova na zelené louce. Po vytyčení základního půdorysu budovy musíte umístit výčep, stoly a židle, nakoupit pivo a můžete otevřít. Tedy samozřejmě jen pokud předtím ještě najmete nějakou obsluhu.

Kromě „pinglů“ obstarávajících roznášení ke stolům budete potřebovat i hospodského, který bude nalévat. Každý zaměstnanec je přitom definován skupinou atributů ovlivňujících průběh celé denní „šichty“. Dáte přednost krásné číšnici motivující k rozdávání větších dýšek, nebo té silnější, co unese více piv najednou? Kromě plynulosti obsluhy nesmíte zapomenout na dekorace, které zvyšují atraktivitu hospody a lákají nové návštěvníky, stejně tak ani dostatečné osvětlení každého místa v sále.

Pokud se vám bude dařit, časem si můžete svůj podnik rozšířit i o kuchyni, pokoje pro hosty nebo sklepy. Ne, není to nic originálního, co bychom v menších obměnách neviděli už mnohokrát, díky přitažlivému tématu to má však značný potenciál oslovit tuzemské publikum.

Demoverze působí příjemně a Tavern Master nevypadá vůbec špatně, jen pevně doufáme, že plná verze nabídne daleko větší počet kusů vybavení a ideálně i nějaké nové mechaniky. Takto by se totiž mohlo stát, že hra velice rychle upadne do stereotypu. Každopádně v rámci našlapané předvánoční sezony by mohlo jít o příjemné rozptýlení.