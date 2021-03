RECENZE: Two Point Hospital Jumbo Edition je vypiplaná strategická sada

Two Point Hospital je duchovní pokračování legendární strategie Theme Hospital, které konečně dokázalo naplnit původní odkaz a rozvinout ho dál. Aby také ne, když na hře pracují dva z původních autorů. Ani se mi nechce věřit, že od vydání letos uplynou tři roky. Tvůrci nezaháleli a hru průběžně vylepšují o nové tematické mise a předměty. Tedy, na PC.

Hra sice vyšla na konzolích PlayStation 4, Xbox One a Switch, a to včetně expanzí Bigfoot a Pebberley Island, nicméně pak se na měsíce odmlčela, zatímco na PC dál vycházel a vychází nový obsah. Tuto neodpustitelnou křivdu nyní vynahrazuje Two Point Hospital Jumbo Edition.

Edice Jumbo obsahuje základní hru, obě předešlé expanze a přidává k nim rozšíření Off the Grid, Close Encounter a dvě sady předmětů (hlavně retro pack je super). A také řadu různých vylepšení, která jsou ovšem zdarma dostupná i majitelům základní verze. Už i na konzolích tak je konečně možné vytvářet template místností, takže se nemusíte pokaždé piplat s každou znovu. Hurá.

Jumbo edice je skvělou vstupenkou do hry pro ty, kteří prozatím neměli s Two Point Hospital tu čest. Smutní ovšem nemusí být ani majitelé základní verze. Ti si mohou pořídit upgrade na Jumbo edici jako celek, nebo dokupit jen vybraná DLC (což se prodraží, pokud opravdu nechcete třeba jen jedno DLC). Jumbo tak bohužel nenabízí veškerý vydaný obsah, který si lze koupit na PC, tipuji ovšem, že časem půjdou další DLC dokoupit i na konzolích.

Ačkoliv si myslím, že nejlepší je hrát Two Point Hospital na PC, není třeba se obávat ani konzolové edice. Sáhl jsem po verzi na Switch a je to velká paráda. Hra se sice o něco déle načítá, ale vypadá dobře a hlavně, ovládání je opravdu vychytané. Do krve vám přejde v podstatě hned. Vůbec jsem neměl pocit, že by mě něco omezovalo.

Rozehrál jsem hru znovu a bylo to opět tam. Okamžitě mě pohltila tak, až jsem rozvalený v sedacím pytli zjistil, že jsou dvě ráno. Expanze jsou integrované na hlavní mapu a propracujete se k nim celkem rychle, už po pár misích. Ty vás svými podmínkami navedou k technikám, bez nichž se neobjedete. Například na univerzitě máte jen personál bez zkušeností a všechny potřebné specializace ho musíte naučit. Předměty z expanzí a packů, pokud si je odemknete, získáte ještě dřív.

Pokud jste hru prozatím nehráli, s Jumbo edicí si vyhrajete klidně desítky hodin. Two Point Hospital je komplexní strategie, v níž záleží na takových věcech, jako je teplota prostředí, žízeň či nuda. Naučí vás pružně reagovat na různé situace a zároveň pobaví odlehčeným stylem a řadou vtipných nemocí a situací, ať už je to žárovka na hlavě či přítomnost UFO.