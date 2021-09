Český Kingdom Come: Deliverance vyjde i jako desková hra

O vytouženém pokračování nejdůležitější české hry posledních let stále nemáme žádnou informaci, Kingdom Come: Deliverance však stále plní novinové titulky. Nedávno vyšel na Youtube filmový sestřih celého příběhu (viz náš článek), chystá se kompletní český dabing (viz náš článek), verze pro Nintendo Switch (viz náš článek), stále se objevují i nové sběratelské figurky. A nyní se připravuje i desková hra…

Snad nebude doprovodná aplikace po vydání tak zabugovaná jako původní hra.

O ní se spekulovalo již dřív, nyní už ovšem její podoba nabyla konkrétní obrysy. O výrobu se postará brněnské studio Boardcubator (zatím vydalo hry Space Race a Project L), aspoň tedy pokud hra úspěšně projde crowdfundingovou kampaní na stránce Gamefound.

A na co se můžete těšit? Především na dobře známé prostředí. Děj sice bude zasazený až po událostech původního příběhu, napjatá politická situace se ovšem ani trochu neuklidnila.

Jádrem hry bude kooperativní kampaň až pro čtyři hráče, která má mít na deskové poměry bohatou zápletku. Autoři toho dosáhnou díky doprovodné aplikaci pro mobilní telefony, v níž kromě přehledného výpisu všech potřebných statistik (a nejspíš i házení virtuální kostkou) nalezneme i namluvené košaté dialogy. Tvůrci dokonce slibují i živoucí svět, což nám ve spojení s ryze statickou deskovou hrou nejde moc dohromady, ale nechme se překvapit.

Pokud bude crowdfundingová kampaň úspěšná (jakože fanoušci deskových her jsou na této platformě mimořádně aktivní), výsledek by měl být hotový někdy v roce 2023. Jen pevně doufáme, že v té době už bude Kingdom Come 2 aspoň oficiálně oznámený.