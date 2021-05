Fanoušci se skládají na český dabing do Kingdom Come, část už je hotová

I když to mnozí čeští fanoušci brali jako zradu, plnohodnotná česká lokalizace hry Kingdom Come: Deliverance nedávala z ekonomického hlediska jejím tvůrcům smysl. Místní trh je pro podobné projekty příliš omezený a že by se v zahraničí našlo tolik lidí, kteří by dali přednost originální staročeské atmosféře, aby se tato dodatečná práce vyplatila, je také silně nepravděpodobné.



Neoficiálního dabingu hry se zúčastnil i známý herec Jan Potměšil.

To, co se nepovedlo profesionálnímu hernímu studiu, se však možná podaří dvěma skupinám šikovných amatérů, kteří na internetu vystupují pod názvy Megarana a Pilger Film.

Ti spustili crowdfundingovou akci, z jejíhož výtěžku chtějí dodatečný dabing zafinancovat. Na první pohled celý plán vypadá až příliš směle a vzbuzuje mnoho otázek, autoři však mají v rukou pádný argument ve formě ukázky své dosavadní práce.

Už se jim totiž podařilo předabovat všechny filmové sekvence ve hře, které již brzy zveřejní formou několika samostatných filmečků na YouTubu. Zatím jsou k dispozici čtyři ukázky a všechny působí nad očekávání dobře. Tvůrcům se do studia povedlo dostat i tak známá jména, jako jsou Jan Přeučil, Petr Gelnar, Eva Burešová či Pavel Vítek a na výsledku je to znát.

Zárukou kvality by mohl být i fakt, že se projekt líbí i hlavnímu vývojáři hry Danielu Vávrovi, který na něj sám dal sto tísic korun. Dalších 100 tisíc pak přislíbil, pokud se na transparentním účtu do 19. května objeví více než 250 000 Kč, což už se v tuto chvíli podařilo.

Autoři potřebují alespoň půl milionu, pokud má dojít i na všechna dodatečná DLC tak 750 000. Otázkou ovšem je, jestli výsledek bude stejně kvalitní, jako dosud předvedené ukázky. Přeci jen nadabovat interaktivní hru o mnoha proměnných je něco úplně jiného, než několik málo pečlivě zrežírovaných filmových scén.

Pokud toužíte po bližších informacích, navštivte facebookové stránky projektu.