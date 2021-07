Podívejte se na sestřih příběhu Kingdom Come v češtině, má 4 hodiny

Fanouškovský projekt, který si dal za cíl nadabovat do češtiny oblíbenou hru Kingdom Come: Deliverance, dosáhl významného milníku. Hotový už je čtyřdílný filmový sestřih těch nejzásadnějších příběhových scén, kompletní hra by tak mohla být dokončena do konce roku.