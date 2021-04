Další velká ztráta pro Blizzard, studio opustil veterán Jeff Kaplan

Jeff Kaplan začínal v Blizzardu v roce 2002 jako tester strategie WarCraft III. Poté byl přesunut k vznikajícímu World of Warcraftu, na němž pracoval jako designér úkolů, a nakonec se vypracoval až na ředitele hry. Mnoho let se věnoval léta utajovanému a nakonec zrušenému projektu Titan, z jehož zbytků dokázal vykřesat úspěšnou hrdinskou střílečku Overwatch. Na té, a plánovaném pokračování, pracoval až dosud.

K svému odchodu se nijak zvlášť nerozepsal. „Bylo mi ctí mít příležitost tvořit světy a hrdiny pro tak vášnivé publikum. Chci vyjádřit hluboké uznání všem v Blizzardu, kteří podporovali naše hry, týmy a hráče. Zejména chci však poděkovat všem skvělým vývojářům, kteří se mnou sdíleli tuto cestu,“ napsal Kaplan.

Overwatch Overwatch

„Nikdy nepřijímejte svět takový, jaký se zdá být. Vždy mějte odvahu vidět ho takový, jaký by mohl být. Doufám, že uděláte totéž.“



Co se Overwatche týče, otěže převezme Aaron Keller, který pracuje pro Blizzard osmnáct let a patří mezi původní členy týmu Overwatch.

„Jeff byl skvělý lídr, mentor a přítel, který ví, jak moc nám bude chybět. Měl jsem to štěstí, že jsem po mnoho let spolupracoval s ním a zbytkem týmu Overwatch při budování něčeho, co i nadále inspiruje lidi po celém světě. Je mi ctí nést pochodeň dál,“ řekl Keller.



Zdá se, že turbulentní období v Blizzardu stále neskončilo. Během posledních let odešla ze společnosti řada veteránů. Za nepovedený WarCraft III: Reforged může zčásti i management, který tlačil na vydání. Zodpovědný Team 1, který vytvořil StarCraft II či Heroes of the Storm, byl nakonec rozpuštěn.

Na remaku Diablo II: Resurrected pracuje z velké části studio Vicarious Visions, které se z rozhodnutí Activisionu stalo součástí Blizzardu. Více jsme psali na Bonuswebu zde. Připomínám také odhalení z letošní akce BlizzConline.