Blizzard oživuje legendární Diablo II, Burning Crusade i retro klasiky

Přenos začal sestřihem, v němž hráči sdíleli zážitky z hraní her od Blizzardu. Na pódiu záhy vystoupil prezident studia J. Allen Brack, který poděkoval fanouškům, ohlédl se za loňským rokem a zavzpomínal i na éru, kdy Blizzard vznikl. Mělo to svůj důvod. Celá akce se nesla v hodně nostalgickém duchu (byť tedy ne každému jsem to věřil) a tomu odpovídala i oznámení.

BlizzConline 2021

Říkají vám něco hry The Lost Vikings (1992), Rock & Roll Racing (1993) a Blackthorne (1994)? Jsou to první tři hy Blizzardu a vrací se v bundlu nazvaném Blizzard Arcade Collection. Ti, kteří si koupili některý z narozeninových bundlů, získají sadu zdarma, ostatní budou muset zaplatit dvacet dolarů, což není právě málo. Retro sada je kromě PC dostupná i na Switchi, PS4 a Xboxu One. Součástí je i pár nových funkcí, jako možnost kdykoliv uložit a nahrát pozici či přetočit čas zpět.

Následoval World of Warcraft, u nějž nás žádné překvapení nečekalo, protože ty nejdůležitější informace utekly na veřejnost už ve čtvrtek. Takže ano, první obsahový patch pro expanzi Shadowlands se jmenuje Chains of Domination. Viděli jsem alespoň nový trailer, který naznačil, jakým směrem se příběh posune. A s králem Stormwindu Anduinem Wrynnem to nevypadá vůbec dobře.

A ano, Blizzard oficiálně oznámil Burning Crusade Classic, což je rekonstrukce první expanze pro World of Warcraft, která vyšla v roce 2007. Tvůrci chtějí zprostředkovat stejný „feeling“ jako kdysi – vydání bude mít pět fází. Současní hráči Classicu si tak budou ještě letos moci u každé postavy vybrat, zda přejdou do Outlandu, nebo zda zůstanou na serverech Classic Era. Nebo si zaplatit za obě možnosti. Brzy by měla začít beta.

Co se karetní hry Hearthstone týče, opět nás čekalo ohlédnutí a rekapitulace již oznámených věcí, jako je režim Classic či velká změna v podobě Core setu zdarma, který se bude každý rok změnit.

Konečně jsme se také dočkali ohlášení nové expanze, která taktéž těží z nostalgie. Jmenuje se Forged in the Barrens, což je zóna (Barrens), kterou asi není třeba letitým hráčům World of Warcraft představovat. Nové klíčové slovo Frenzy říká, že když je minion poprvé zraněn a přežije, aktivuje se efekt. Kouzla budou po novém mít svoje školy magie stejně jako ve WoW. Ve hře se totiž objeví minioni, kteří interagují jen s určitou magickou školou. Chystá se také nový režim Mercenaries, což má být taktické roguelike RPG, v němž si z hrdinů sestavíte tým a postupujete k cíli. A kdo se do hry přihlásí po vydání patche 19.6, získá zdarma legendární kartu Shadow Hunter Vol’jin.

A konečně Diablo. U Diabla 4 jsme se dočkali oznámení nového povolání, a to včetně filmečku a ukázek gameplaye. Čtvrtý do party je rogue. Drsná vražedkyně se tak připojuje k barbarovi, kouzelnici a druidovi. Rogue má být velmi flexibilní postava. Viděli jsme, jak používá luk, přičemž šípy zasype skoro celou obrazovku, ale i dýky a rychlé přísuny.

Mobilní Diablo Immortal bylo zřejmě po dřívějších zkušenostech (he he) zmíněno během zahajovací ceremonie jen letmo, hráči byli celkem rychle odkázáni na nadcházející diskuzní panel.

Potvrdil se i návrat legendárního akčního RPG Diablo II. Nová verze se jmenuje Diablo II: Resurrected a je to remaster základní hry i rozšíření Lord of Destruction. Na PC poběží až ve 4K, vyjde ovšem i na konzole (dokonce i na Switch). Stisknutím tlačítka přitom půjde přepínat mezi starou a novou verzí.

Diablo II: Resurrected Diablo II: Resurrected

Týmová střílečka Overwatch II byla taktéž zmíněna jen letmo, hráči byli přímo odkázáni na následný diskuzní panel. A na závěr zahrála Metallica. Žádné velké překvapení se nekonalo.