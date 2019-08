Civilizace má konkurenci. Chystá se budovatelská strategie Humankind

Humankind je 4X strategie, která na první pohled nápadně připomíná poslední Civilizaci od studia Firaxis. Podle zahraničních novinářů, kteří měli možnost vyzkoušet demo, však do hry přináší nové nápady.

Základní premisa je samozřejmě totožná. Starat o vlastní civilizaci se budeme od doby bronzové do moderního věku. Na výběr bude kombinace šedesáti historických kultur, z nichž každá má svoji vlastní herní vrstvu.

To by mělo zaručit variabilitu. „Začnete jako starověký Egypt, pak evolvujete v Římany, Khméry nebo třeba Vikingy. Každý velký milník, každá morální volba, každá vyhraná bitva, to vše buduje vaši slávu. Hráč, který dosáhne největší slávy, vyhraje hru,“ prozrazují tvůrci. Součástí budou známé historické osobnosti, události a kromě budování i taktické bitvy, které mají připomenout X-Com.

Humankind vyjde příští rok na PC.