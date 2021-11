Kdo letos získá herního Oscara? Podívejte se na šestici nominovaných

Za osm let své existence se Game Awards vyšvihly na zřejmě neprestižnější ocenění herního průmyslu, a letošní ročník to chce minimálně potvrdit. Po roční pauze bude slavnostní vyhlášení opět probíhat před živým publikem, a jak se pořadatel a zároveň i hlavní moderátor celé akce Geoff Keighley zavázal, půjde o ještě lepší zážitek než minule. Kromě samotného vyhlašování vítězů v jednotlivých kategoriích se navíc dočkáme i desítek ohlášení nových her.

Soutěžních kategorií je letos rovných třicet, od těch okrajových, jako je třeba „Hra s největším sociálním dopadem“ nebo „Nejlepší podpora komunity“, až po nejprestižnější titul „Hra roku“.



Kategorie o nejlepšího záporáka roku chybí, kvůli Lady Dumitrescu z Resident Evil: Village by to však stejně byla jen formalita.

A které tituly se o něj poperou? Tentokrát se do nominace dostaly jen akční hry. Originální střílečka s časovou smyčkou Deathloop (naše recenze), kooperativní párová terapie It Takes Two (naše recenze), pokračování kultovní řežby Metroid Dread (naše recenze), vymodlení Psychonauts 2 (naše recenze), „next-gen“ playstationová exkluzivita Ratchet & Clank: Rift Apart (naše recenze) a brutální horor Resident Evil Village (naše recenze). Na nominace ve zbylých kategoriích se můžete podívat na oficiálních stránkách. Za sebe mohu říct, že jasný favorit, na rozdíl od loňského The Last of Us 2, chybí, nezařazení Cyberpunku 2077, který navzdory loňskému datu vydání do letošního ročníku patří, pak vzhledem k jeho kvalitám považuji za nepochopitelné.

Kdo vyhraje, se dozvíme v pátek 9. prosince v jednu hodinu po půlnoci.