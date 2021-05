RECENZE: Resident Evil Village baví, ale horor se rychle změní v akci

Po hned několika hratelných demoverzích je Resident Evil Village konečně tu. Capcom se postaral o mediální masáž, která vyústila v masivní hype. O upíří Lady Dimitrescu slyšel téměř každý hráč ještě před vydáním. I my jsme byli natěšení, aby nás už konečně honila po strašidelném hradě. Osmý díl slavné ságy toho ale nabízí mnohem víc.

Některé věci si ovšem mohli vývojáři odpustit. Příběh se odehrává tři roky po děsivých událostech v plesnivé rezidenci Bakerových, které mapoval Resident Evil 7: Biohazard. Hlavním hrdinou je opět blonďák Ethan Winters, z jehož tváře nikdy moc nevidíme.

Po záchraně manželky ze strašidelného sídla v Louisianě uklidil starý známý Chris Redfield znovushledaný pár do Rumunska. Tam se Wintersovým narodila dcera Rose a dočkali se tak krátkodobé idylky. Tu však překazil sám Redfield, jehož postava prošla od prvního dílu několika zásadními proměnami. Naštěstí už nevypadá jako v sedmičce. Capcom mu navrátil dřívější vizáž. Chris bez vysvětlení chladnokrevně popravuje Miu před očima Ethana a odnáší Rose.

Jeden z nejlepších příběhů v historii Residenta

Sám protagonista je zadržen Redfieldovými kolegy, ale při převozu je jejich dodávka přepadena, vojáci zabiti a Ethan se dostává na svobodu. Po průchodu temným lesem se dostává do izolované vesnice, po níž je osmý díl pojmenován. Jak ale záhy zjišťuje, dědina je pod útokem lykanů – vlkodlačích stvoření, která zničehonic začala terorizovat místní obyvatele. Ti se ptají, co se děje a proč je nebrání až religionisticky opěvovaná matka Miranda, která nad nimi vždy držela ochrannou ruku.

Aby toho nebylo málo, Ethan se od místní stařeny dozvídá o tom, že se někde v hradu nad vesnicí nalézá unesená Rose. Rozjíždí se příběh o záchraně milovaného dítěte ze spárů šílené Mirandy, za kterou stojí čtyři následovníci ze zdejších rumunských rodů.

I když je příběh víceméně béčkový, je jedním z největších taháků hry. Pokud jste fanoušky ságy Resident Evil, budete ho hltat jako my. Vystupující postavy jsou zajímavé a dobře zpracované, i když jsou jejich dialogy mnohdy úsměvné. Nechybí ani příběhové zvraty. Některé jsou očekávatelné, jiné překvapí.

Nebojíme se proto prohlásit, že Village nabízí jeden z nejlepších příběhů série Resident Evil. Dost možná i ten nejzajímavější, ale k objektivnímu posouzení je zapotřebí delšího odstupu od hry. My jsme nyní plní čerstvých dojmů.

Explorace a řešení hlavolamů nechybí

Z herního hlediska je osmička opět titulem snímaným z pohledu první osoby, jako tomu bylo i minule. Pochopitelně ne všem hráčům změna perspektivy sedla. My jsme spokojeni. I když na svět plný hrůz nahlížíme opět Ethanovýma očima, nehraje se většinou osmý díl stejně jako jeho předchůdce.

Resident Evil 7: Biohazard se stal pravým návratem k hororovým kořenům série. Tempo hry se změnilo až v samotném závěru na lodi, kde se hra stala víceméně obyčejnou střílečkou. Village je podstatně akčnější. Úvod ve vesnici, do které se během hraní několikrát vrátíte, je fenomenální. Stejně působivá je i návštěva hradu Dimitrescu a další lokace, kterou lze bez spoilerů označit za strašidelný dům. Kořeny série jsou vidět v nutné exploraci prostředí a řešení hlavolamů. Ty sice nejsou příliš obtížné, ale zábavnost jim odepřít nelze. Jejich řešení nás moc bavilo.

Z hororu se rychle stane akce

Důležité je nejenom najít potřebné předměty, ale také je pořádně prohlédnout. Návrat hlásí milovaný a na políčka rozložený inventář, v němž si budete dělat pořádek mezi svými věcmi. A hezky je posunovat tak, aby se do něj vešlo co nejvíc harampádí. Ááách, to milujeme! V inventáři lze také z posbíraných chemikálií a bylin tvořit léčebné lektvary. Šrot a střelný prach pak slouží k tvorbě munice. Neexistuje proto, že by vám někdy došly náboje. To je škoda, protože tím pádem mizí survival prvek, kterým se série proslavila.

Resident Evil Village se bohužel nazývá i hororem. Ano, úvod je strašidelný. I v hradě na vás bude dýchat atmosféra a možná vám dokonce naskočí husí kůže. Jenže jakmile se dostanete zhruba do poloviny hry, veškerý hororový nádech je tatam a neexistuje, že byste se něčeho báli nebo vás polekala nějaká obludnost. To je velká škoda. To, co ze začátku vypadalo jako opravdový horor, se nakonec změní spíše v střílečku s monstry. To je promarněná šance a škoda pro většinu fanoušků série. Minimálně pro pamětníky, kteří jsou zvyklí šetřit municí.

Nákupy u tlusťocha

Z každého padlého protivníka vypadne munice, peníze (rumunská měna lei) nebo nějaký poklad. Osmička se totiž silně inspirovala kultovním čtvrtým dílem, který v roce 2005 jako první zásadně změnil hlavní sérii Resident Evil k nepoznání. Kamera opustila statické umístění a postavila se hráči za záda. Celkově byl RE4 mnohem akčnější. Výrazný byl i vylepšovací systém, který se nyní vrátil. A s ním hlásí návrat i obchodník.

Zapomeňte ale na zahaleného veksláka ze čtyřky. Nováček si říká The Duke (vévoda). Je morbidně obézní, tak extrémně, že ani oblečení velikosti XXXL nedokáže zakrýt jeho sádlovité panděro. Žije ve svém koňském povozu, který zároveň slouží jako jeho obchod. Jde o hodně osobitou postavu, která sází jednu hlášku za druhou.

Prodávat u něj budete nepotřebné krámy i cenné poklady a naopak nakupovat munici, zdravení a zbraně. Ty u něj lze i vylepšovat. Samozřejmě za příslušný poplatek. Vévoda slevy nedává. Zato rád vaří! Pokud mu přinesete maso a zaplatíte, ukuchtí nějakou pochoutku, která vám permanentně zvýší zdraví, posílí obranu atd.

Vlkodlaci jsou skvělí a děsiví nepřátelé

Resident Evil Village v sobě skrývá i lov zvířat. Právě ryby, slepice, prasata a kozy jsou zdrojem výživy bohaté na bílkoviny, která se hodí při vylepšování Ethanových schopností. Lovu zvířat je však například v sérii Far Cry věnován větší prostor. Implementace vylepšení je sice fajn, ale z Resident Evil Village se stává kvůli němu střílečka s klasickým upgradovacím systémem. Fňuk.

Lokace z druhé části hry navíc stojí za starou belu. Jsou klišovité, nenápadité a v podstatě bychom se bez nich i obešli. Celkem jsme se loudali, zkoumali prostředí, hledali poklady, řešili i vedlejší úkoly a hru dohráli za necelých 14 hodin. Kdo bude spěchat, určitě ji dokáže projít rychleji. My si po zkušenostech s ní dokážeme představit, že by byla o něco málo kratší, ale její obsah by byl ucelenější.

Resident Evil Village nabízí nádherná a úchvatná místa, ale také taková, ve kterých sklouzává v hratelnosti až nečekaně k průměru. Naštěstí stojí nepřátelé za to. Nejčastěji se utkáte s vlkodlačími muži, kteří nejsou vůbec hloupí a ve smečce dokážou zatopit.

Uskakují, zběsile na vás nabíhají a používají k útokům dokonce zbraně na blízko i luk a šípy na dálku. Nejsou samozřejmě zdaleka jediní, kdo půjde Ethanovi po krku. Ze vzduchu útočí netopýří stvůry a dojde i na klasické zombie, které stály či se spíše šouraly u zrodu série.

Nenápadití bossové jsou bolestivé zklamání

Kapitolou samou o sobě jsou bossové. Jde totiž o nejslabší stránku celé hry. Bossové jsou nedílnou součástí videoher a nejinak tomu vždy bylo i u série Resident Evil. Původní díly dokonce excelovaly v dostaveníčkách s nimi. Ve Village jsou ale bossové děsná bída. Jsou trapně fádní, nenápadití a někdy až směšní. Bohužel i zmutovaná Dimitrescu, která jinak v základní formě solidně zastává roli pronásledujícího Mr. X z Resident Evil 2, se nepovedla.

Nejhorší na bossích jsou samotné souboje s nimi. U drtivé většiny z nich totiž stačí použít taktiku „střílej do něj, dokud nezhebne“. Dámy a pánové, to přece není zpracování hodné Resiho. Přesto Village nebudeme zatracovat. Je to totiž povedená hra, v níž si každý může najít své. Za zmínku stojí zajímavé minihry s nakláněcími modely hradů, kterými musíte provést kuličku do cíle.

Konec se těžce nepovedl

Fandy pak potěší spousta odkazů na předešlé díly, mezi kterými se najde prostor i pro vtípky. Potěší je i informace o jednom z obrazců, které se ve hře vyskytuji. Dominuje mu deštník.

Že je druhá polovina hry slabší, jsme zmínili. Nejhorší je samotný konec. V něm se ze hry stane naprostá fraška a až téměř parodie na Resident Evil. Už tak akční hratelnost ještě nabírá na obrátkách, což vůbec nebylo potřeba. Po dohrání hry si můžete odemknout celou řadu nových zbraní, modelů postav k prohlížení i klasickou minihru v podobě Mercenaries. V ní máte za úkol dostat se během časového limitu k cíli, přičemž zabití každého protivníka vám přidá cenné sekundy na časomíře. Pokud vám sedne akčnější pojetí hry, v Mercenaries se jistě vyřádíte.

Co se technické stránky týče, PlayStation 5 verze válí na celé čáře. Grafika je neskutečně krásná. RE Engine byl využit skutečně mistrovsky. Prostředí jsou často nesmírně atmosférická a bohatá na detaily. Všimnete si spousty podrobností včetně toho, že jsou místní často vybaveni česnekem kvůli ochraně před upíry. Modely postav, ať už lidí, monster či tvorů mezi tím, jsou taktéž propracovány do detailu. Jejich animace jsou plynulé a uvěřitelné.

Multiplayerová taškařice Resident Evil Re:Verse přesunuta na léto Součástí Resident Evil Village měla být zdarma i multiplayerová akce Resident Evil Re:Verse, která nás během veřejného betatestu sice příliš neoslovila, ale zase jsme od ní na druhou stranu nic moc nečekali. Její vydání však bylo odloženo na letošní léto. Zoufat však nemusíte, pokud si osmý díl Resiho pořídíte, stejně hru zdarma dostanete. Pokud vlastníte digitální verzi, půjde hru stáhnout bez poplatků. V krabicové verzi je dodáván kód pro stažení.

Za vyzdvihnutí stojí ray-tracing, díky kterému jsou některé světelné efekty skutečně dechberoucí. Pokud si ho zapnete, běží hra v 4K rozlišení s frameratem, který čas od času v náročnějších scénách zpomaluje. Nejde ale o nic hrozného. Pokud ho ale vypnete, čeká vás hladkých 60 fps. Hra je však někdy příliš tmavá a občas ani s HDR vytaženým na nejsvětlejší nastavení neuvidíte ani na špičku nosu.

Podpora virtuální reality zatím přítomná není, ale hra si o ni díky svému zpracování a ukazování rukou Ethana vyloženě říká. Třeba dojde na update, který ji přinese. Ozvučení a soundtrack jsou skvělé, těm vytknout nelze nic. Díky SSD jsou nahrávací časy na konzoli prakticky neexistující. DualSense je využit dobře. Ovladač svítí podle toho, jak jste na tom se zdravím. Haptická odezva se sice v podobě spíše slabších vibrací moc nepředvádí, zato adaptivní spouště byly využity pořádně. Kladou odpor podle toho, z jaké zbraně střílíte, nebo když se například snažíte rozřezat nožem sliz. Pěkné. Resident Evil Village je dobrá hra, ale upřímně jsme čekali v době 25. výročí série větší bombu. Kvalit těch nejpovedenějších dílů série osmička nedosahuje.