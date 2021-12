Kam se hrabe Hollywood, světem Fortnite otřásla obrovská bitva

O videohře Fortnite si můžete myslet co chcete, ale rozhodně nemůžete popřít, že jde o nepřehlédnutelný fenomén dnešní doby. Epic Games vlastně nedělají nic jiného, co bychom v různých obdobách neviděli už mnohokrát, umí to však tak stylově, že jim desítky milionů hráčů po celém světě doslova zobají z ruky.

Hlavním hrdinou závěrečné scény byl populární herec Dwayne „The Rock“ Johnson.

Všichni si během víkendu mohli užít přelomovou bitvu, která doslova a do písmene obrátila její svět naruby a nastavila směr, kterým se hra vydá v příštích měsících. I když Fortnite na první pohled může působit jen jako nesourodý slepenec popkulturních odkazů, kde proti sobě bojují komiksoví hrdinové s DJskými hvězdami a panem banánem, má zároveň i příběhovou linku, která se v průběhu času vyvíjí.

Víkendové události byly vyvrcholením dlouhodobé války, kdy se hráčům podařilo zastavit „kostkovou“ královnu a její armády zlých robotů. Kdo byl v tu chvíli online, mohl zažít obrovskou bitvu, která si v epičnosti nezadala ani s finále filmové série Avenegers. Na rozdíl od něj ovšem fanoušci nebyli pasováni do role pouhých diváků, ale mohli se konfliktu i přímo zúčastnit (byť tedy dlužno dodat, že šlo o pevně naskriptovanou scénu, kterou nemohli příliš ovlivnit).

Všichni pak mohli sledovat odhalení identity superhrdiny The Foundation, kterým se nakonec ukázal známý herec Dwayne „The Rock“ Johnson a také radikální transformaci herního světa, když se celý herní ostrov přetočil o 180 stupňů a odhalil novou mapu, na které nyní budou hráči trávit následující měsíce.

Přestože tato změna znamenala také mnohahodinovou odstávku serverů, kvůli níž byla hra vypnutá, reakce komunity jsou veskrze pozitivní a všichni se nemohou dočkat událostí třetí sezony.