Fotbalový trenér José Mourinho nazval videohru Fortnite noční můrou

José Mourinho je kromě taktických schopností, které jeho mužstva dovedly k sedmi ligovým titulům a dvěma vítězstvím v Lize mistrů, známý i přímočarým vyjadřováním. To potvrdil i v posledním videu natočeném pro sociální sítě klubu AS Řím, kde nyní působí.

Mourinho sice nemá Fortnite rád, ale fanoušci AS Řím si mohou přesto ve hře zakoupit jejich oficiální dresy.

Když dostal dotaz na populární hru Fortnite, která už několik let patří mezi vůbec nejpopulárnější značky herního světa (viz náš článek), jeho reakce byla jasně odmítavá. „Je to noční můra,“ nebral si servítky. „Fotbalisté u té sr**ky tráví celé noci, a to klidně i když mají další den zápas.“

S nadměrným hraním se nepotýkají jen rodiče dětí, ale evidentně stále častěji i profesionální trenéři sportovců. Trenér fotbalového Southamptonu Ralph Hasenhüttl se již v minulosti nechal slyšet, že na výjezdech svých týmů nechává vypnout hotelovou wi-fi (viz náš článek). Agenti hokejových talentů pak svým svěřencům doporučují, aby o své případné vášni příliš nemluvili na sociálních sítích. Prokazatelně to totiž snižuje jejich hodnotu na sportovním trhu (viz náš článek).