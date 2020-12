Travis Scott za devítiminutové vystoupení ve Fortnite vydělal 400 milionů

Přísná hygienická opatření prakticky paralyzovala koncertní scénu po celém světě, někteří umělci si ale dokázali najít jiné způsoby, jak svoji tvorbu dostat k fanouškům. Nejúspěšnější mezi nimi je s největší pravděpodobností raper Travis Scott, který se (mimo jiné) zaměřil na spolupráci s videoherními společnostmi. Kromě toho, že se stal jednou z tváří značky PlayStation (viz náš článek), oslovil i publikum populární hry Fortnite.

Nebylo to sice poprvé, co se ve Fortnite uskutečnil virtuální koncert, rozhodně však šlo o nejpůsobivější událost. Množství vizuálních nápadů, které se tvůrcům podařilo do pouhých devíti minut vměstnat, je vskutku impozantní a jeho zhlédnutí doporučuji i lidem, které tento hudební styl jinak nezajímá.

Pro Fortnite šlo o skvělou reklamu, spokojen musí být ale i sám Scott. Jeho vystoupení sledovalo 12 milionů diváků, následné příjmy z prodeje herního merchandise pak podle magazínu Forbes přesáhly 20 milionů dolarů (cca 436 milionů korun). Scott přitom ani nemusel zavítat do sídla společnosti Epic, která hru provozuje, její zaměstnanci za ním totiž přiletěli do vlastního studia, které má v Los Angeles.

Dá se tak předpokládat, že podobné události budou následovat, ostatně virtuální koncerty už dlouho probíhají třeba v Minecraftu (viz náš článek).